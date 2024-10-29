Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, büyükelçilik personeli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcileri ile Lübnan'daki Türkmen derneklerinin üyeleri katıldı.
İstiklal Marşı ve Lübnan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu.
Büyükelçi Ulusoy, şunları kaydetti:
"Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıldönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
Dost ve kardeş Lübnan halkını hedef alan İsrail saldırganlığının bir an önce son bulmasını ve Lübnan'a yeniden sükunet, barış ve istikrarın hakim olmasını
umuyoruz."
Beyrut Büyükelçiliği görevinin kasım ayının ortasında sona ereceğini söyleyen Ulusoy, Lübnan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevini devralacak Büyükelçi Murat Lütem'e başarılar diledi.
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