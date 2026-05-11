Türkiye\'nin COP31\'e Hazırlığı: Hatay\'daki Yeniden İnşa

11.05.2026 13:11
Bakan Kurum, COP31 kapsamında Hatay'daki inşa çalışmalarını uluslararası konuklara tanıttı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birileri 'yapılamaz' dedi, Türkiye yaptı. Birileri 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'na (COP31) başkanlığı ve ev sahipliği kapsamında COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un temasları sürüyor. COP31 Eylem Gündemi'nin en önemli başlıkları arasında yer alan 'dirençli şehirler' çalışmaları kapsamında, 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' programı, dünyanın farklı ülkelerinden bakanları, bakan yardımcılarını, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini Hatay'da bir araya getirdi. 2 gün süren programa ev sahipliği yapan Bakan Kurum, depremden sonra yürütülen inşa seferberliğini yabancı konuklara Hatay sokaklarında anlattı. 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini, bu yapıların da iklim değişikliğine uygun, yenilenebilir enerjili ve Sıfır Atık uyumlu olduğunun altını çizdi.

YABANCI KONUKLARLA HATAY TURU

Heyet, Bakan Kurum ile birlikte ilk olarak Kurtuluş Caddesi'ni dolaştı. Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulunan konuklar, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarını, Tarihi Meclis Binası'nı ve Atatürk Caddesi'ni gezdi. Daha sonra araçlarla dolaşan ve yeni yerleşim yerlerindeki konutları gören yabancı konuklar, çalışmaları takdirle karşıladı. Bakan Kurum, ziyaretin görüntülerini ve yabancı katılımcıların görüşlerini, "Birileri 'yapılamaz' dedi, Türkiye yaptı. Birileri 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik" mesajıyla sanal medya hesabından paylaştı.

'GÖRDÜKLERİM GERÇEKTEN İNANILMAZ'

Saha ziyaretine ilişkin açıklama yapan BM-Habitat I·cra Direkto¨ru¨ Anaclaudia Rossbach, "3 yıldan kısa bir süre zarfında 100 binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir. Türkiye'den de yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum" dedi. Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli ise "Burada yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü" diye konuştu.

'DÜNYANIN TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama da "2 yıl önce depremle büyük yıkım yaşayan bu bölgede bugün 100 binlerce konutun inşa edildiğini, yolların ve köprülerin yapıldığını, ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici. Dünyanın, özellikle de en güçlü ve varlıklı ülkelerin, böylesine büyük afetlerin ardından yıkılmış şehirleri ve toplumları yeniden ayağa kaldırma konusunda Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum" dedi.

'COP31 SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ BİR REFERANS'

Heyette yer alan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjrani de "Hatay'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını daha önce çok duymuştuk. Ancak bugün, açıkçası takdiri fazlasıyla hak eden bir tabloyla karşılaştık. Ziyaret alanı, adeta kendi hikayesini anlatıyordu; gerçekten eşsiz bir deneyimdi" ifadelerini kullanarak, çalışmaların COP31 süreci çok önemli bir referans oluşturacağını belirtti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
