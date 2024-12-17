Türkiye'nin Dijital Oyun Sektörü için Yeni Bir Meslek Birliği: DOYEB Kuruluyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Dijital Oyun Sektörü için Yeni Bir Meslek Birliği: DOYEB Kuruluyor

Türkiye\'nin Dijital Oyun Sektörü için Yeni Bir Meslek Birliği: DOYEB Kuruluyor

Dijital Oyun Yapımcıları Meslek Birliği (DOYEB), Türkiye'nin oyun sektöründe dayanışmayı sağlamak ve profesyonelleşmeyi artırmak amacıyla YTÜ Yıldız Teknopark'ta kuruluyor. 20 Aralık'ta tüm oyun geliştiricilerine açık olacak olan platform, geliştiricileri ve yayıncıları bir araya getirerek yasal altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

17.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
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TÜRKİYE'NİN oyun sektöründe dayanışmayı ve ortak hareket etmeyi amaçlayan Dijital Oyun Yapımcıları Meslek Birliği (DOYEB), YTÜ Yıldız Teknopark çatısı altında kuruluyor. Geliştiricileri, yayıncıları, kamu ve özel sektör iş birliklerini resmi bir altyapıyla bir araya getirecek olan platform, 20 Aralık tarihinde tüm oyun geliştiricileri ve yapımcılarına açık olacak.

Başarıların sürekliliğini hedefleyen ve oyun stüdyolarını yasal bir zeminde gücünü artırmayı amaçlayan DOYEB, üye şirketleri bünyesinde toplamaya başladı. Türk oyun endüstrisinin ortak sesi olma vizyonuyla yola çıkan proje, oyun sektörü için uygun yasal düzenlenmelerin desteklenerek oluşturulması ve geliştiriciler ile yayıncıların haklarını güvence altına alarak sektörde süreklilik sağlanması oluşturuyor.

İNCİ: HEDEFİMİZ GLOBAL BİR KÜLTÜREL MİRAS YARATMAK

Platformun sektör için çok kritik bir adım olduğunu söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, şunları söyledi:

"DOYEB, sadece bir meslek birliği değil aynı zamanda Türk oyun sektörünü uluslararası başarılarla taçlandıracak bir vizyonun ifadesidir. Bugün, geliştiricilerimizin haklarını koruyarak ve yenilikçi standartlar oluşturarak sektörü ileri taşıyacak bir zemin hazırlıyoruz. YTÜ Yıldız Teknopark olarak, inovasyonun ve teknolojinin kesişim noktasında yer alıyoruz. Burada, oyun geliştiricilere yalnızca altyapı değil aynı zamanda global düşünme ve üretme kültürü sunuyoruz. DOYEB'in hedefleri, bizlerin yıllardır üzerinde çalıştığı misyonla örtüşüyor: Türkiye'yi bir oyun geliştirme merkezi haline getirmek. Bu nedenle DOYEB, sektör için bir köprü, bir güç ve en önemlisi bir rehberdir. Bizler, bu platformun her adımında elimizi taşın altına koymaya hazırız. Öyle ki, Türk oyun endüstrisi yalnızca ekonomik bir başarı hikayesi değil global bir kültürel miras yaratma potansiyeline sahip. DOYEB, bu mirası inşa etmek için kritik bir yapı taşı olacaktır."

ERMEÇ: SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRECEK ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Oyun sektörünün uluslararası arenada temsil edileceğini belirten DOYEB üyesi Tiplay Studio Kurucularından Mehmet Umut Ermeç, "DOYEB'i Türkiye oyun sektörünü uluslararası arenada temsil edecek ve ekosistemin dinamosu olacak bir girişim olarak görüyorum. En büyük beklentim, sektörün sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimin tüm paydaşlarla paylaşılmasını sağlayacak ortamların hazırlanması. İlk önerim, oyun sektöründeki girişimcileri, yatırımcıları ve stratejik ortakları bir araya getiren, Türkiye'nin özgül ağırlığını vurgulayacak, B2B odaklı bir etkinliğin her yıl düzenlenmesi" dedi.

DEMİRDEN: DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ PROFESYONELLEŞİYOR

Destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden SuperGears Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Yasin Demirden, "DOYEB'in kurulması, Türkiye'de dijital oyun sektörünün profesyonelleşmesi ve büyümesi adına çok önemli bir adım. Bu tür bir meslek birliği, oyun yapımcılarının haklarını korumak, sektörün yasal ve ekonomik altyapısını güçlendirmek ve uluslararası arenada temsilini artırmak için gerekliydi. Öncelikle nitelikli iş gücü, standartlaşmış üretim süreçleri ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu doğrultuda, mesleki eğitim programlarıyla kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının kolaylaştırılması gibi girişimleri çok kıymetli görüyoruz. Ayrıca sektörün küresel oyuncularla rekabet edebilmesi için uluslararası iş birliklerinin artırılması, pazara erişimin kolaylaştırılması ve stratejik pazarlama hamleleriyle markalaşmanın desteklenmesi de beklentilerimiz arasında. Bu adımlar, yerel stüdyoların dünya çapında ses getiren içerikler üretmesine ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Dijital Oyun Sektörü için Yeni Bir Meslek Birliği: DOYEB Kuruluyor - Son Dakika

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