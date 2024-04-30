Türkiye'nin en güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkisini hissettiriyor. Kuzey Afrika'dan gelen ve ülke genelinde birçok noktada etkili olan toz bulutu Hatay'da da hissedilmekte. İnsanlar dışarıya çıkmadan önce önlem alıp maske takmalı ve sağlıklarına dikkat etmelidirler.

30.04.2024 20:45
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Türkiye'nin en güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor

HATAY - Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkisini hissettiriyor.

Kuzey Afrika'dan gelen ve ülke genelinde bir çok noktada etkili olan toz bulutu Hatay'da hissedilmişti. Afrika'dan gelen toz bulutu hafta sonu etkisini kaybetmişti. Bu kez de Suriye üzerinden gelen toz bulutları Türkiye'nin güneyinde sabah saatlerinden itibaren hissedilmeye başlandı. Bölge bölge etkisini hissettiren toz bulutu Hatay'da da ekili oldu. Toz bulutunun Hatay semalarında yarında etkili olması bekleniyor.

İnsanlar dışarıya çıkmadan önce önlemini alıp maske takmalı diyen Yesra Tatlıoğlu, "Burada zaten yeteri kadar toz var. Toz içinde yaşıyoruz. Bir de o gelirse sağlımızı çok etkiliyor. İnsanlar dışarıya çıkmadan önce önlemini alıp maske takmalı. Evlerin kenarları bile toz oluyor. İnsanlar sağlığına dikkat etmeli" dedi.

Nefes almakta zorlandığını söyleyen Derviş Avcıoğlu, "Toz bulutları bütün ülkede var ama burada sanki daha fazla astımı ve alerjisi olanlar için büyük problem, nefes zor alıyoruz. İnsanlar nefes almakta zorlanıyor, bende zorlandım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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