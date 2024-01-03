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Türkiye'nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu

Hatay'ın Akdeniz kıyılarında son aylarda yaşanan kuvvetli dalgalar Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik kumsalda kıyı erozyonu oluşturdu. Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada 150 metrelik bir kum erozyonu meydana geldi.

03.01.2024 - 09:16,
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(HATAY - ÖZEL) Türkiye'nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu

HATAY - Hatay'ın Akdeniz kıyılarında son aylarda yaşanan kuvvetli dalgalar Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik kumsalda kıyı erozyonu oluşturdu.

Hatay'da sıcak geçen yaz mevsiminin ardından Kasım ayı itibariyle kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmuştu. Fırtınayla birlikte İskenderun ve Samandağ ilçelerinde kıyı ile deniz birleşmişti. Samandağ ilçesinde bölgede fırtınayla birlikte sahili kaplayan suda zamanla çekilmişti. Suyun çekilmesiyle birlikte kuvvetli fırtınanın etkisiyle 14 kilometrelik Türkiye'nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu. Kıyı erozyonuyla birlikte denizin Asi Nehriyle birleştiği noktanın daha da gerilediği ve karanın denize yaklaştığı görüldü.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik," Asi Nehri lübnan'da doğup bizim Türkiye sınırlarında, Samandağ ilçemizde deniz ile buluşuyor. Yazın Asi Nehri'nin suları kuraklık nedeniyle sulama amaçlı kesildiği için kuraklık nedeniyle denize çok ufak bir su olarak akıyor. Deniz dalgaları da batı rüzgarlarının etkisiyle kumu yığdıkça yığıyor. Asi Nehri'nin denize döküldüğü ağzı kapatıyor, orası bir tümseklik oluyor. Bir de şu andaki durumun nedeni olarak şunu da görüyorum, doğanın akışına, terazisine ikide bir müdahale edilmesinin getirdiği bir sonuç var. Asi Nehri'nin denize döküldüğü nokta, şuanda bulunduğu noktadan yaklaşık 150 metrelik bir kum erozyonu var. Bu kum erozyonu önemli doğanın dengesiyle oynuyorsunuz. Doğanın dili ancak bu şekilde yanıt vererek oluyor. Ne yazık ki şimdi biraz önce bahsettiğim yazın dalgaların getirdiği kumlar bu tamamen cılız akan suyun önünü kapatıyor. Şimdi de kış sezonunda sular akmaya başladı"dedi

Türkiye\'nin en uzun sahilinde kıyı erozyonu oluştu
Kaynak: İHA
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