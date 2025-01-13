Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi ile bölgesel gelişmeleri görüştü

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile Erbil'de ikili konular ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından, Başkonsolos Topçu ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi'nin görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 2025'teki ilk resmi görüşme için Dizayi'nin ziyaret edildiği belirtilerek, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye ziyareti, ikili konular ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Barzani, 7 Ocak'taki Ankara ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelmişti.