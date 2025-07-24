Türkiye'nin Eurofighter Alımı, İsrail'de Endişe Yarattı - Son Dakika
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Türkiye'nin Eurofighter Alımı, İsrail'de Endişe Yarattı

24.07.2025 12:24
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Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter Typhoon alımı, İsrail'de askeri üstünlüğe meydan okuma korkusu doğurdu.

Türkiye'nin İngiltere ile tam kapsamlı mutabakat zaptı imzalayarak Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almasının İsrail'de endişelere yol açtığı ve yakından takip edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin son Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı anlaşması, İsrail basınında geniş yankı buldu.

Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemini devreye alması ve ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füzeyi tanıtmasının ardından Eurofighter Typhoon alımı için İngiltere ile mutabakat zaptı imzalamasının İsrail'i endişeye sevk ettiği belirtildi.

İsrail'e "baş ağrısı" yorumu

İsrailli yetkililer, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasının İsrail'de "baş ağrısına" sebep olduğunu kaydetti.

The Jerusalem Post gazetesi, konuya ilişkin haberinde ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin ifadelerine yer verdi.

İsrailli yetkili, "Bu, Türkiye'nin bölgedeki İsrail askeri üstünlüğüne meydan okuyacak şekilde silahlanma hızını artırdığının açık ve endişe verici bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Eurofighter'ın dünyanın en gelişmiş dördüncü nesil ve üzeri savaş uçakları arasında kabul edildiği vurgulanan haberde, uçakların Türkiye'nin operasyonel esnekliğini ve bölgesel caydırıcılığını önemli ölçüde arttıracağı kaydedildi.

İmzalanan mutabakat zaptının, Türk ordusunu modernize etme çabalarında önemli bir adımı temsil ettiği kaydedilirken, söz konusu çabaların deniz ve insansız hava aracı yeteneklerinin geliştirilmesiyle de birleşince Tel Aviv'de ciddi endişelere yol açtığı aktarıldı.

İsrail, Türkiye'nin hava gücünün gelişmesinden korkuyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi de, muhalefet lideri Yari Lapid'in Türkiye'nin Eurofighter alımına ilişkin İsrail hükümetini buna engel olmamakla suçlayan açıklamasına işaret ederek anlaşmanın İsrail'de endişelere yol açtığını kaydetti.

Haberde, "Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde olduğu gibi Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmeye çalışıyor, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini geliştirmek için çaba sarf ediyor ve sadece Avrupa ile bir anlaşma yapmakla yetinmiyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Eurofighterların yanı sıra ABD ile F-35'lerin teslim edilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğü ve aynı zamanda beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ı da geliştirdiğine işaret edildi.

İsrail'in ABD yönetimine F-35 satılmaması yönünde mesajlar iletmesine rağmen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın bu sorunun yıl sonuna kadar çözülebileceğini söylediği hatırlatılarak "İsrail, böyle bir anlaşmanın niteliksel üstünlüğüne zarar vereceğinden korkuyor." ifadesi kullanıldı.

Bunların yanında Türkiye'nin balistik füze kapasitesini geliştirdiğine ve Çelik Kubbe hava savunma sistemini devreye soktuğuna da değinildi.

İsrail Türkiye'yi yakından takip ediyor

Kanal 12 televizyonu, Türkiye'nin Eurofigter alımı, uzun menzilli balistik hipersonik füze TAYFUN BLOK-4'ün tanıtımı ve Suriye'nin terörle mücadele ve savunmanın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'den resmi destek talep etmesini bir arada değerlendirdi.

Haberde, İsrail'in Türkiye'nin bu hamlelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Maariv gazetesi, Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın "bölgede kartların yeniden dağıtılmasına neden olacağını ve sadece İsrail'in değil, Yunanistan'ın da bundan endişe duyduğunu" belirtti.

İsrail muhalefeti, Netanyahu hükümetini Eurofighter alımına engel olmamakla suçlamıştı

İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetini, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine engel olmamakla suçlamıştı.

Lapid, "İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışına yönelik yeni anlaşmayı çoktan engellemiş olurdu." yorumunda bulunmuştu.

Türkiye ile İngiltere arasında dün Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzalamıştı.

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Eurofighter Alımı, İsrail'de Endişe Yarattı - Son Dakika

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