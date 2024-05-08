Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardım 52 bin tonu aştı - Son Dakika
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Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardım 52 bin tonu aştı

Türkiye\'nin Gazze\'ye yaptığı insani yardım 52 bin tonu aştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını açıkladı. Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu belirtti. Türkiye, Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayarak Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca, Mersin Limanı'ndan ayrılan 1908 ton insani yardım taşıyan bir gemi ve Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaşan 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemi ile toplam insani yardımlar 52 bin tonu aşmış durumda.

08.05.2024 18:47
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını açıkladı.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

"Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda." diyen Keçeli, 1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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