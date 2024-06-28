Türkiye'nin "gri Liste"den Çıkarılması... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Uluslararası Kaynak Girişini Hızlandıracak"

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(ANKARA) - Maliye ve Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasını, "MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek" diye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak" açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, değiştirilen kanunları hatırlatarak, "Ülkemizin finansal sistemine duyulan güven artmaya devam edecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesi"nden çıkmasına ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık, "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in FATF toplantılarında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Bakanlık açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır" denildi.

Türkiye'nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini uluslararası standartlarla tam uyum içinde yürüteceğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında, "Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, kararı şöyle değerlendirdi:

"Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır."

Adalet Bakanı Tunç, değiştirilen kanunları hatırlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Tunç, Türkiye'nin "gri liste"den çıkması için gerekli mevzuat çalışmalarına ve etkin uygulamaya Adalet Bakanlığı olarak katkı sağladıklarını belirtti. Tunç, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ticaret Kanununda değişiklikler yapıldığını ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, Dernekler Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı'nda değişiklik yapılmasına dair düzenlemelere destek verdiklerini hatırlattı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kanunlar çerçevesinde kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin, yargı teşkilatımızca kararlılıkla sürdürülen soruşturma ve kovuşturmalar etkili olmuştur. Bu karar, uluslararası yatırımların önünü daha da açacak, ülkemizin finansal sistemine duyulan güven artmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız, İçişleri, Dışişleri Bakanlıklarımız, kamu ve özel sektör temsilcileri ile koordinasyon içerisinde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hukuki belirliliğin ve hukuk güvenliğinin tahkimine, kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair çalışmalarımıza Adalet Bakanlığı olarak aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Türkiye, "gri listeden" bugün çıktı

Mali Eylem Gücü (FATF) Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu. Genel Kurul sonrası basına açıklama yapan Kumar, Türkiye "gri liste"den çıksa da izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Tetikte kalmaya devam etmeleri gerekiyor" dedi.

FATF'ın güncellenmiş listeyi açıklamasına dakikalar kala, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama gelmişti. Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden "Başardık" diyerek, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurmuştu.