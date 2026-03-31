Türkiye'nin İkinci Astronotu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Türkiye'nin İkinci Astronotu Öğrencilerle Buluştu

Türkiye\'nin İkinci Astronotu Öğrencilerle Buluştu
31.03.2026 13:21
Tuva Cihangir Atasever, uzay deneyimlerini Kırklareli'de lise öğrencilerine anlattı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kırklareli'nde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programa katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini anlattı.

Atasever, programda, astronot Alper Gezeravcı ile ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programları hakkında da bilgi verdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda önemli bilimsel deneylerin gerçekleştirildiğini ifade eden Atasever, moleküler biyoloji ve genetikten malzeme bilimine, insan fizyolojisinden bitki fizyolojisine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yapılan deneyler arasında en önemlisinin "UYNA" (Uzay İçin Yeni Nesil Alaşımlar) malzeme bilimi deneyi olduğunu belirten Atasever, şunları kaydetti:

"Bu deney kapsamında yüksek entropili alaşım olarak adlandırılan kompleks bir malzemeyi mikro yer çekimi ortamına gönderdik. Burada yüksek güçlü lazerler kullanarak eritip katılaştırdık. Bu malzemeyi dünya koşullarında üretirken yer çekimi kaynaklı bozucu etkiler nedeniyle bazı kusurlarla karşılaşıyoruz. Uzayda üretimle bu kusurlardan arındırılmış bir yapı elde edip edemeyeceğimizi görmek istedik."

Atasever, deney sonucunda mikro yer çekimi ortamında kompleks malzemelerin daha kusursuz şekilde üretilebildiğinin belirlendiğini vurguladı.

Mikro yer çekimi koşullarında fiber optik kablo üretimi yapıldığına da dikkati çeken Atasever, şöyle devam etti:

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu anda bu sohbeti gerçekleştirirken fiber optik kablo üretimi yapılıyor. Bu malzeme yalnızca camdan değil, zirkonyum, baryum, lantan, alüminyum ve sodyum içeren kompleks bir yapıya sahip. Bu malzemeyi dünyada ürettiğimizde mikro kristal oluşumları ve faz ayrışmalarıyla karşılaşıyoruz. Ancak uzayda üretildiğinde çok daha berrak ve kusursuz bir yapı elde edilebiliyor. Bu durum bize önemli fırsatlar sunuyor. Mikro yer çekimi koşullarında üretilen süper alaşımlar, havacılık ve uzay uygulamalarında kullanılabilir. Savaş uçaklarının yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan bölgelerinde ya da roket motorlarının yanma odalarında kullanılarak performans ve verimlilik artırılabilir."

Kırklareli Valisi Uğur Turan da Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilim, teknoloji ve üretim alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin artık kendi teknolojisini üreten güçlü bir ülke konumuna geldiğini belirten Turan, Bayraktar TB2, ANKA ve Kızılelma gibi projelerle gökyüzünde söz sahibi olunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İkinci Astronotu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
