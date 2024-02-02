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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi için veda töreninde konuştu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi için veda töreninde konuştu

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi için veda töreninde konuştu

Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi için düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için minnettar olduğunu belirtti.

02.02.2024 18:57
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." dedi.

Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı.

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, bu ekibin parçası olduğu için gerçekten onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi.

Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.

Gezeravcı, 2 hafta boyunca Axiom'da görev alan herkese misyonun her aşamasında Ax-3 ekibine verdikleri destek için teşekkür ederek "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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