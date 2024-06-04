Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi\'ni ziyaret etti

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun gerçekleştiği seferde Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotlar, Axiom Mission 3 ekibiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve yetkililer de bulundu. Gezeravcı ve astronotlar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

04.06.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Ziyarette ekibe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve yetkililer de eşlik etti.

Ekibi kütüphanede karşılayan gençlerle sohbet eden Gezeravcı, beraberindeki astronotları tanıttı.

Gezeravcı ve astronotlar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Türkiye Uzay Ajansı, Ahmet Yozgatlıgil, Alper Gezeravcı, Hasan Mandal, Yusuf Kıraç, İspanya, Tübitak, Türkiye, Pilot, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 AYM, TRT Genel Müdürü’ne “en yüksek aylık“ düzenlemesini iptal etti AYM, TRT Genel Müdürü'ne "en yüksek aylık" düzenlemesini iptal etti
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement