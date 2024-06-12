Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir'de lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir'de lise öğrencileriyle buluştu

Alper Gezeravcı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, uzay yolculuğunun aşamalarını ve Türkiye'nin uzay programıyla ilgili bilgileri paylaştı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu olma yolculuğunu ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Programın sonunda Gezeravcı'ya bir tablo hediye edildi.

12.06.2024 17:26
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ESKİŞEHİR'DE DE LİSELİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya'daki programın ardından Eksişehir'e geçti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Gezeravcı, Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda lise öğrencileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, uzay yolculuğunun tüm aşamalarını paylaştı. Gezeravcı, Türkiye'nin uzay programıyla verdiği bilgilerin yanı sıra İlk Türk astronot olma yolculuğundan, kabul edilme aşamasına, fiziki testlerden, teorik eğitimlere kadar birçok konuda da edindiği deneyimleri öğrencilere anlattı.

Gezeravcı şunları söyledi:

"Kendi açımdan da ilk defa uzaya giden bir insan olarak bakın, öğrencilik yaşantımızda, mesleğe başlangıç esnasında bireysel başarılarımız önemlidir. Bireysel mutluluklardan çok daha üst düzeyde olan, insanın tüylerini ürperten mutluluk, ülkenin bayrağıyla, ülkenin yaptığı bir başarıyı hissetmektir. Dolayısıyla ben orada görev yapan bir insan olduğum halde bir ülkenin uzayda ilk adımını hissetmek bambaşka bir duyguydu ve bayrağımızın hakikaten gökyüzünde yükselişini o anda vücudumda, başımın üstünde hissetmek müthiş derecede başka bir duyguydu" dedi.

Programın ardından Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun tarafından Alper Gezeravcı'ya bir tablo hediye edildi.

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir'de lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

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