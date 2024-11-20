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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Muş'ta öğrencilerle buluştu

Astronot Alper Gezeravcı'dan Muşlu öğrencilere ilham verici ziyaret

MUŞ - Muş'ta öğrencilerle bir araya gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "205 Program gerçekleştirdik. Bu gezdiğimiz şehirlerin arasında Muş'un bir ayrıcalığı vardı. Uzaya götürüp gerçekleştirmiş olduğumuz 13 tane deneyden en çok yaşıtlarına ilham veren proje Muşlu öğrencilerin projesiydi"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda denediği "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" projesinin hazırlandığı Muş'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" proje uzayda denenen 13 proje arasında yer almıştı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, projenin hazırlandığı Muş'ta öğrencilerle bir araya gelerek uzay deneyimini paylaştı. Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programda Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda lise öğrencileriyle bir araya geldi. Burada ki programın ardından "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" projesinin çıktığı Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ziyaret ederek yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kendilerini kutladı.

Düzenlenen programda bir açıklama yapan Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, "Alper Gezeravcı kendileri bizlere tecrübelerini aktardı. Bizim için en önemli noktalardan birisi de yaklaşık 200 farklı yeri gezdi, Muş'un ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen 13 farklı deneyden biri Muş ilimizden öğrencilerimizle beraber yapmış oldukları deneyi uzay istasyonunda gerçekleştirdi. Bizim için, Muş'umuz için gerçekten gurur verici bir durum. Biz şunu anlıyoruz ki Muş'umuzdan, öğrencilerimizden 13 tane gerçekleştirilen deneylerden bir tanesi burada öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Sizlerde aynı şekilde bunları gerçekleştirebileceğinizin en büyük kanıtı buradaki iki öğrencimiz. Sizlerin de aynı şekilde gerçekleştirebileceğinizi görmüş oluyoruz. Bu yüzden sizlere teşekkür ederim, sizlerin de aynı bu şekilde başarılarının ulaşabileceğinizi temenni ederim" dedi.

Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirterek, "Türkiye'nin uzay misyonumuzu tamamlanmasının ardından 104. Şehir gezimizde 205. Programını gerçekleştirdik. Bu gezdiğimiz şehirlerin arasında Muş'un bir ayrıcalığı vardı. Uzaya götürüp gerçekleştirmiş olduğumuz 13 tane deneyden en çok yaşıtlarına ilham veren örnekleriyle doğuş noktasıydı burası. Muş Bilim ve Sanat Merkezinde 3 değerli öğrenci kardeşimiz ve iki değerli hocamızın emekleri ile onların propolisin anti bakteriyel özelliğini ortaya koydukları bir deneyi uzaya götürerek uzayda da kullanma imkanı bulduk. Bugün de bu değerli kitleyi yetiştiren saygıdeğer hocalarımıza ve öğrenci kardeşlerimizle buluşma imkanı bulduk" dedi.

Büyük emek verdikleri projenin deneyini yapan astronot Gezeravcı'nın Muş'a gelmesinden mutlu olduklarını ifade eden Zeynep Nehir Çamlıca, "Alper Gezeravcı ile daha önce de görüşmüştük ama Muş'ta ağırlamak çok duygu verici oldu bizim için. Muş'ta düşündüğümüz projeyi Alper Gezeravcı sayesinde uzayda denendi. ve şimdi de Alper Gezeravcı yı Muş'ta ağırlamaktan mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Dilşah İmran Avcı ise, "Bu ilk görüşmemiz değildi. Daha önce ki görüşmelerimizde çok heyecan vericiydi. Projemiz sayesinde Alper Gezeravcı yı Muş'ta ağırlamaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

düzenlenen programda Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'da bir konuşma yaptı.

Etkinliğin sonunda, Vali Yardımcısı Alpboğa, Gezeravcı'ya hediye takdim etti.