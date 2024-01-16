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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı. Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan ve bilim merkezlerinden takip edilebilecek. Axiom Space'in Ax-3 görevi için 4 kişilik mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşılacak. Fırlatma töreni ayrıca birçok bilim merkezinden de izlenebilecek.

Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı\'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor
16.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:02
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 18 Ocak gecesi 01.11'de gerçekleşecek fırlatma, İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan ve bilim merkezlerinden takip edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye uçtu. Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kuruldu. Türkiye'de fırlatma töreninin izleneceği diğer adresler ise bilim merkezleri olacak.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Axiom Space'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi 18 Ocak 2024 Perşembe günü Türkiye saati ile 01.11'de yapılacak. ISS'e kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 2021'de ilan ettiği Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

BİLİM MERKEZLERİNDEN DE İZLENECEK

Fırlatma töreni, 17 Ocak çarşamba günü saat 23.00'ten itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturdu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

YER İSTASYONU TAKİPTE

Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu takip edilecek. Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'nden de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine birçok programa yer verilecek.

Kaynak: DHA
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