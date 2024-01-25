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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüşmeler yapacak - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüşmeler yapacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle görüşecek. Görüşmeler, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek ve TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de programa katılacak. Ayrıca Gezeravcı, Türkiye'nin farklı illerinden ortaokul ve lise öğrencileriyle canlı bağlantılar yapacak ve İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da uzay misyonunu anlatan film gösterimleri yapacak.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'ndan görüşmeler yapacak
25.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:47
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle görüşecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapacağı görüşmeler belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak'ta, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerini sürdüren Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

Gezeravcı, öğrenci ve akademisyenlerle de görüşecek. Türkiye'nin ilk astronotu, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle canlı bağlantılar yapacak. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döneceği tarihe kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da açık olacak. Türkiye'nin uzay misyonunun anlatılacağı planetaryumlarda film gösterimleri yapılacak.

Kaynak: DHA
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