Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya\'ya dönüyor

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş saati belli oldu. Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyondan bugün Türkiye saatiyle 17.05'te ayrılacak. Yolculuk, cuma günü saat 05.05'te tamamlanacak.

YOLCULUK 36 SAAT SÜRECEK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.