Türkiye\'nin İlk İnsanlı Uzay Görevi Belgeseli \'Ufkun Ötesinde\' Gala Gecesi Yapıldı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı 'Ufkun Ötesinde' belgeselinin gala gösterimine katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, "İnanıyorum ki Türk gençleri, Türk çocukları, Teknofest kuşağı daha nice büyük işler başaracak. Bizlerde o büyük işlerin başlangıç adımlarına şahitlik etmenin iftiharını, gururunu paylaşacağız" dedi.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı 'Ufkun Ötesinde' belgeselinin gala gösterimi, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever ve çok sayıda davetli katıldı. Yönetmenliğini Burcu Camcıoğlu'nun üstlendiği belgeselde 2 yıl süren çekimlerde 4 ülkedeki 12 şehirde kaydedilen 280 saatlik görüntüler ile ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda(ISS) kaydettiği deney görüntüleri kullanıldı. Astronot seçiminden başlayarak 4 farklı ülkedeki eğitim programlarını, uzayda gerçekleştirilen deneyleri ve AX-3 uzay misyonu mürettebatının dünyaya dönüş operasyonunu anlatan 90 dakika uzunluğundaki belgesel, sürecin en önemli anlarını tarihe not düştü.

'TÜRK ÇOCUKLARI VE TEKNOFEST KUŞAĞI NİCE BÜYÜK İŞLER BAŞARACAK'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "18 ocak 2024 gecesinin sonrası günler haftalar ve aylar artık Türk gençlerinin, Türk çocuklarının hiçbir hayali kurmaktan vazgeçmeyecekleri bir dönemin işareti oldu. İnanıyorum ki Türk gençleri, Türk çocukları, Teknofest kuşağı daha nice büyük işler başaracak. Bizlerde o büyük işlerin başlangıç adımlarına şahitlik etmenin iftiharını, gururunu paylaşacağız. Bütün bu misyonların gerçekleşmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde mümkün oldu. Milli uzay programının iddialı hedeflerini dünyaya duyurulduğu günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta, her bir hedefimizde hangi aşamaya geldiğimizi ve milletimizin geleceği için hangi hedefleri ortaya koymak gerektiğini bizlerle istişare ettiler. Ben bu misyonun icraasında engelleri cesaretiyle, azmiyle ve gayretiyle Türk milletine ve Türk çocuklarına ilham kaynağı olan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı huzurlarınızda bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gezeravcı'nın açtığı yolda bir adım daha atan ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bütün bu heyecanı milletimizle ve dünyayla paylaşmak üzere çok zorlu koşullarda bu belgeselin hazırlanmasına liderlik eden değerli yönetmenimiz Burcu Camcıoğlu'nu da huzurlarınızda kutlamak istiyorum" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK ULUSLARARASI UZAY İSTASYONLARININ PAYDAŞ ÜLKESİ OLACAK'

Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında önemli bir adım attığını müjdeleyen Bakan Kacır, "Bugün Türkiye Uzay Ajansımız bu misyondaki paydaş olan Axiom Space firması ile çok önemli bir yeni iş birliğine adım attığımızıda milletimizle paylaştım. Türkiye artık insanlı uzay araştırmalarında uluslararası uzay istasyonlarının teknoloji geliştiricisi paydaş ülkelerinden biri olacak. Bizler nasıl havacılıkta dünyaca işler yapabilen bir ülke olabildiysek, bu vesileyle uydu teknolojilerinde kazandığımız yetkinlikleri çok daha ileri düzeylere taşıyarak uzay sistemlerinde de dünyada lider işler yapıyor olacağız. Hedefimiz çok daha ileride, Ay'a erişmeyi hedefliyoruz. Kendi roketlerimizle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olmayı hedefliyoruz. Belki bu hedefler biraz iddialı gelebilir, ama inanın gençlerimizin ve çocuklarımızın gözlerindeki parıltı bizim en büyük kuvvet kaynağımız" şeklinde konuştu.

GEZERAVCI: 'BU SADECE BAŞLANGIÇ NOKTASIYDI, VARIŞ HİKAYESİ DEĞİL'

Programda konuşan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ise, "Ülkemizin 100'üncü kuruluş yıldönümünde devletimizin güçlü iradesiyle ilk defa adım attığımız uzayda, bugüne kadar görebildiğimiz gökyüzüyle sınırlı olan ufkumuzun artık geleceğimizin teminatı genç nesillerimiz için uzayın derinliklerine taşınmasına vesile olan bir görevi icra ettik. Bugün bu görevin ardından birinci yıldönümünü kutluyoruz. Bu sadece bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış hikayesi değil. İnşallah devletimizin açtığı bu yolda bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak, dünyanın en büyük, en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde yüzlerce yıldır kuvvetle gücüyle ayakta durmayı başarabilmiş bir millet olarak hakkımız olan uzayda payımızı alacak şekilde, işbirlikleri ile mevcut kapasitemizi çok daha üst noktalara taşıyacak şekilde bu süreçlerin devamını getiriyor olacağız. Bize bu noktaya erişme imkanı tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin güçlü iradesine ve imkanlarıyla bu görevi icra etmemize vesile olan kadirşinas milletimize minnettarız" ifadelerini kullandı.