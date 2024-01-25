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Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Önceki CHP Genel Başkanlarından, ANKA Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci-yazar Altan Öymen'in eşi; Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen, İstanbul'daki Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Türkiye\'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı
25.01.2024 - 16:46,
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Önceki CHP Genel Başkanlarından, ANKA Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci-yazar Altan Öymen'in eşi; Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen, İstanbul'daki Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Önceki CHP Genel Başkanlarından, ANKA Haber Ajansı'nın kurucusu, gazeteci-yazar Altan Öymen'in, önceki gün hayatını kaybeden eşi Aysel Öymen bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olan Aysel Öymen için öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Öymen'in ailesi, yakınları ve sevenleri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, önceki dönem İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, siyasetçi, gazeteci, yazar da katıldı. Taziyeleri Altan Öymen, Onur Öymen, Aslı Öymen, Örsan Kunter Öymen ve aile fertleri kabul etti.

Kızı Aslı Öymen, gözyaşları içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok zor bir şey. Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Bütün melek olmuş annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum" dedi. Namazın kılınmasının ardından Öymen'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlanarak toprağa verildi.

İMAMOĞLU: SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA HAL HATIR SORDUK, SELAMLAŞTIK

İmamoğlu, namaz sonrasında, kendisine Kılıçdaroğlu ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi. İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük. Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık. Dolayısıyla yine önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk, selamlaştık. 'Eğer kalacaksanız, vaktiniz olursa misafir etmek isterim' dedim. Özel bir buluşma planlanmış bu akşam. Öyle vedalaştık, hal hatır sorduk. Kendisini iyi görmekten de mutlu oldum. Allah sağlığını, sıhhatini versin. İnşallah hep sağlıkla güzel günlerde bir arada olalım" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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