Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabri Nazilli'de ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabri Nazilli'de ziyaret edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye\'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin\'in kabri Nazilli\'de ziyaret edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın muhtarlar, Kadın Muhtarlar Günü'nde Gül Esin'in Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edip dua etti ve karanfiller bıraktı. Kadın Meclisi Başkanı Micella Horasan, Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolu ve 93 yıllık eşitlik mücadelesini selamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Aydın'ın Nazilli ilçesinde anıldı.

Efeler ve Nazilli ilçelerindeki kadın muhtarlar, Kadın Muhtarlar Günü dolayısıyla Gül Esin'in, Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Esin için dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı.

Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Micella Horasan, yalnızca bir kabir ziyareti gerçekleştirmediklerini, Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolu ve 93 yıllık eşitlik mücadelesini selamladıklarını söyledi.

Gül Esin'in 1933 yılında, o dönem Demircidere olarak bilinen ve 1990'da ilçe statüsüne kavuşan Karpuzlu ilçesinde 8 aday arasından muhtar seçildiğini hatırlatan Horasan, "O yalnızca bir seçim kazanmadı. Kadınların yönetebileceğini, karar verebileceğini ve toplumun sorunlarına çözüm üretebileceğini gösterdi. Kadınlar bugün yaşamın her alanında büyük başarılara imza atıyor." dedi.

Esin, 1990 yılında vefat etmiş, cenazesi Nazilli ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
Muhtarlar GünüNazilliTürkiyeGüncelAydınKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:03:20. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabri Nazilli'de ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei