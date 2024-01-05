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Türkiye'nin ilk olimpik sürat patencisi Furkan Akar, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk olimpik sürat patencisi Furkan Akar, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu

Türkiye'nin ilk ve tek olimpik sürat patencisi Furkan Akar, 2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olarak büyük bir başarı elde etmişti. Akar, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda da 1000 metrede 3. olarak başarısını sürdürdü. Furkan Akar, gelecek hedeflerinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak ve 2026 Kış Olimpiyatları'nda yer almak olduğunu belirtti. Ayrıca, Akar'ın başarısıyla birlikte sürat pateni sporuna ilgi artmış ve gençler arasında bu sporu yapmak isteyenlerin sayısı artmıştır.

05.01.2024 - 12:02,
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TÜRKİYE'nin ilk ve tek olimpik sürat patencisi Furkan Akar (21), 2022 Kış Olimpiyatları'nda elde ettiği 6'ncılıktan sonra 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda, 1000 metrede 3'üncü oldu. Başarılı bir yılı geride bıraktığını ifade eden Akar, her yarışmada biraz daha mesafe katettiğini belirterek, hedefinin önce Avrupa ve Dünya şampiyonlarında, ardından da 2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya olduğunu söyledi.

Erzurum'un ev sahipliğinde 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'nın (UNIVERSIADE) ardından henüz 10 yaşındayken sürat pateni yapmaya başlayan Furkan Akar, ilk tarihi başarısını Hollanda'da yapılan Short Track (Kısa Mesafe) Dünya Kupası'nda 17'nci olarak elde etti. Bu sonuçla 2022 yılında Çin'de yapılacak Beijing Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Furkan adını tarihe yazdırdı. Çin'de buz pistine inen Furkan Akar, Türkiye tarihinde ilk kez yarıştığı olimpiyatlarda 6'ncı oldu. Başarısını 2023 yılına da taşıyan Akar, Polonya'nın Gdansk kentindeki 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda, 1000 metre 3'üncü oldu. Katıldığı birçok uluslararası yarışmada ilk 10'a giren Akar, memleketi Erzurum'da yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Düzenlenen törenle ödülünü alan Furkan Akar, DHA muhabirinin sorularını cevaplandırdı.

HER YARIŞ BENİM İÇİN TECRÜBE

Sürat patenine ağabeyinin desteğiyle başladığını ilk yıllarda pist kenarlarındaki minderlere tutunduğunu anlatan Furkan Akar, Fedakarlık ederek, emek vererek çalıştım. Ailemden uzak kaldım, doğup büyüdüğüm kentimden, ülkemden uzak kaldım. Sadece çalıştım ve istedim. Olimpiyat benim bu alandaki en yüksek yarışımdı. Bayağı heyecanlandım. Tabii antrenörüm psikoloğum oldu, bana her konuda yardım etti. Onun sayesinde biraz daha sakinleyip yarışa odaklandım. Olimpiyatlarda 6'ıncı olarak Türkiye'de bir ilki başardım. 2022'den sonra 2023 yılında da güzel bir ivme yakaladık. Hem takım hem de bireysel olarak güzel sonuçlar almaya başladık. 2023 yılında Avrupa şampiyonasında 3'üncü oldum. Kış branşında Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalya getiren tek sporcuyum. Ardından dünya kupalarına katıldık. 2023 yılında aynı zamanda dünya şampiyonası vardı. Dünya şampiyonasında ülkemiz adına sürat pateninde ilk 10'a giren tek sporcuyum. Yaklaşık bir ay önce dünya kupaları yarışlarında mücadele ettim. Orada da 1500 de 15'inci oldum. Tabii ki her yarış tecrübe oluyor benim için. 2023 yılı da 2022 yılı gibi muhteşem geçti. Her yıl, her sezon sonraki sezonda daha ileriye gitmek için sürekli çalışıyoruz diye konuştu.

SADECE BİREYSEL DEĞİL, TAKIM OLARAK BAŞARI

Sürat pateninde artık bireysel değil takım olarak başarıları hedeflediklerini kaydeden Furkan Akar, Türk Bayrağı'nı göndere çekmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. 2024'teki Avrupa ve dünya yarışlarında madalya için buza çıkacaklarını söyleyen Akar, 2025 yılından itibaren İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na odaklanacaklarını söyledi.

SÜRAT PATENİNE BAŞLAMAK İSTEYENLER VAR

Olimpiyatlarda elde ettiği başarı sonrası ülkenin dört bir yanından gençlerin kendisini aradığını ve bu spora başlamak istediklerini söyleyen Akar, İzmir'den, Bursa'dan, Ardahan'dan Türkiye'nin dört bir yanından arayanlar var. Her tarafta bu sporu yapacak imkan yok ama bazıları buz salonlarının olduğu yerlere gidiyorlar. Ben de elimden geldiğine yardımcı olarak onları yönlendiriyorum. Spor gerçekten çok güzel bir şey. Gezip görmediğimiz yerleri görüyor, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Şu ana kadar 20'den fazla ülke gezdim. Rusya ve Ukrayna'ya savaş sebebiyle gidemedim dedi.(DHA)

Türkiye\'nin ilk olimpik sürat patencisi Furkan Akar, 2023 Avrupa Şampiyonası\'nda 3. oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk olimpik sürat patencisi Furkan Akar, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
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