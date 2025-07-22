Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis ile birlikte yer aldığı yeni filmi Freakier Friday'in tanıtımı için Instagram'da şık bir fotoğraf serisi paylaştı. Anacak takipçileri fotoğraftaki bacaklarındaki detayı fark edince ortalık karıştı.

38 yaşındaki yıldız, pembe-krem tonlarındaki kareli takımı ve zarif görünümüyle dikkat çekerken, bir kare özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Altın renkli bir asansörün önünde poz verdiği bu fotoğrafta bacakları normalden çok daha uzun görünüyordu.

Lohan'ın giydiği kısa şortlar ve dizlerine kadar uzanan topuklu sandaletler bacaklarını uzun göstermiş olsa da, birçok takipçi bunun bir Photoshop müdahalesi olduğunu öne sürdü.

Bir kullanıcı, "Lindsay Uzun Bacak Lohan!" derken bir diğeri, "Bu bacaklar nasıl bu kadar uzadı?" yorumunu yaptı. Bazıları da görüntüyü doğrudan "Photoshop faciası" olarak nitelendirdi. Yine de bazı hayranları fotoğrafları "muhteşem" buldu. Paris Hilton kalpli göz emojisiyle destek verirken, Courtney Stodden da beğen tuşuna bastı.

Bir diğer takipçi ise, "Şimdiye kadarki en iyi dönüş. Zaten güzeldin, şimdi harikasın. Gerçekten parlıyorsun Lindsay, hep böyle devam et" yorumunu yaptı.

Lohan'ın genç görünümü de dikkat çekti. Son dönemde yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığı yönündeki söylentilere yanıt veren ünlü oyuncu, tüm iddiaları yalanladı.

Basın danışmanı, "Yüzünde ufak bir değişiklik olsa bile hemen ameliyat yaptırdı deniyor. Bu gerçekten çok acımasız," dedi.

Lohan da esprili bir dille, "Ne zaman yaptırmışım? Hangi ara? Vaktim mi vardı?" diyerek söylentilere tepki gösterdi.

Ünlü yıldız, güzelliğini daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçişine, cilt bakımına ve botoks gibi küçük dokunuşlara borçlu olduğunu söyledi.

"Her sabah havuç, zencefil, limon, zeytinyağı ve elmalı karışım içiyorum. Suya chia tohumu ekliyorum. Cildime buz gibi suyla şok etkisi yapmayı seviyorum," dedi.

Ayrıca lazer cilt bakımları, yeşil çay ve pancar turşusunun da cilt sağlığında etkili olduğunu belirtti. Doğum sonrası cildinin hassaslaştığını ve bu nedenle beslenme düzenini tamamen değiştirdiğini anlattı.

"Kan testi yaptırdım, neye alerjim varsa hepsini hayatımdan çıkardım. Asıl değişim o zaman başladı," diye ekledi.