Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı - Son Dakika
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Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı

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Türkiye ve İngiltere, Eurofighter\'da anlaştı
23.07.2025 11:06  Güncelleme: 11:42
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Türkiye ve İngiltere, Eurofighter\'da anlaştı
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MSB, Eurofighter anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.

Eurofighter Typhoon savaş jetleri için kritik anlaşma imzalandı. MSB, anlaşmayı "Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" sözleriyle ilan etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik ön Mutabakat Zaptı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere Savunma Bakanları; bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-İngiltere ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki bakan da, İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta

"TÜRKİYE'NİN MUHARİP HAVA KABİLİYETLERİNİ ARTIRMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, İngiltere-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta

"TÜRKİYE'NİN TYPHOON TOPLULUĞUNA KATILIMI YÖNÜNDE OLUMLU BİR ADIM"

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

ALMAN BASINI YAZDI: 40 ADET SAVAŞ UÇAĞI TALEBİ

Öte yandan; Alman basını bugün Almanya federal hükümetinin de Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin teslimatı için yeşil ışık yaktığını yazdı. Habere göre; Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladı.

İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz kesin olarak kararlaştırılmadı. Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euro'ya ulaşacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin beklediği hamle: Eurofighter anlaşması imzalandı

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ

Çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı ve çok amaçlı avcı uçağı olan Eurofighter; İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

  • Boş Ağırlık: 11.000 kg
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg
  • G Limiti: +9/ -3 g
  • Azami İrtifa: 55.000 ft
  • Kalkış Süresi: 8 sn
  • Azami Hız: Mach 2.0
  • Operasyonel Pist Uzunluğu: 700 m
  • Kalkıştan 35.000 ft ve Mach 1.5 Hıza Ulaşması: 2.5 dk

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı, Eurofighter Typhoon, Yunanistan, İngiltere, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Fatih Yalavac:
    F 30 anlaşması yapıldı parası ödendi ama uçak gelmedi parada gelmedi 33 6 Yanıtla
    Tkaçar:
    f30 bmw nin bir modeli o bahsettiğin f35 olmasın 28 4
  • Tolga karakaya:
    hayırlı olsun Allah utandırmasın 30 0 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    şimdi düşman düşünsün 13 4 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Neyi 20 Yıl sonra belki verecekleri uçaklarımı? 0 0
  • Zafer Bekler:
    paranerde yok uçak nerde abd de para nerde abd de uçak nerde yok para nerde 10 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    yaa alınması çok güzelde niye onlar şokta olsun istedikleri zaman onlarda alır bu ingiliz alman zaten bunlara çalışıyor soru şu bu uçaklar bir savaş durumunda kullanıla bilecekmi iran ın çağrı cihazları bile patlatıldı tehlike burada bunlara güven olmaz kendimiz üretmeliyiz daha iyilerini 13 0 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Biz Milli Tohumumuzu bile Kullanamayıp İsrail'den ithal eden Hükümetiz unutma. 0 0
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