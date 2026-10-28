Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yazgan güven mektubunu Zelenskiy'e sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yazgan güven mektubunu Zelenskiy'e sundu

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e güven mektubunu sundu. Zelenskiy, Kanada, İspanya, İsviçre ve Mısır büyükelçileriyle görüşmede savaşın bitirilmesi ve Karadeniz ablukasının yol açtığı gıda krizini ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e güven mektubunu sundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yeni atanan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'la Kanada, İspanya, İsviçre ve Mısır'ın büyükelçilerinin kendisine güven mektubunu sunduğunu belirtti.

Güven mektubu takdim töreninin ardından büyükelçiler ile bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, "Diplomatların Kiev'de, insanlarımızın yanındaki varlığını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları ve ülkesinin Avrupa Birliği'yle (AB) entegrasyon sürecini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Karadeniz ablukası ve bunun, Ukrayna tahılına bağlı olan ülkelerde şimdiden yol açtığı gıda krizi hakkında da konuştuk." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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