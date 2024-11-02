Türkiye'nin Kredi Notu İkinci Kez Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'nin Kredi Notu İkinci Kez Yükseldi

Cevdet Yılmaz, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu ikinci kez yükselttiğini duyurdu.

02.11.2024 13:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanan politikaların olumlu sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti.

Dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünümün cari açık üzerinde pozitif etki oluşturduğunu aktaran Yılmaz, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını vurguladı.

Fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde makroekonomik göstergelerin de hızla iyileşmekte olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."

"İhracatta en yüksek ekim ayı değeri"

Yılmaz, ihracatın, ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleştiğini ve ihracatta tüm zamanların en yüksek ekim ayı değerinin elde edildiğini de bildirdi.

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 262,3 milyar dolar seviyesine yükseldiği bilgisini paylaşan Yılmaz, ihracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesinin dış ticaret açığına olumlu yansıdığını kaydetti.

Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2024'ün ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde ettiğimiz kazanımlar da dezenflasyon sürecini destekler niteliktedir. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacı doğrultusunda kaydedilen gelişmelerle, yılın ilk 9 ayında turizm geliri yıllık yüzde 6,6 oranında artmış ve üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

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