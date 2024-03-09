Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC'de 7 bin 300 kişiye iftar verecek

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin ramazan boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde günlük 7 bin 300 kişiye iftar vereceği bildirildi.
Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 kentte bulunan 18 sabit noktadaki iftarlık ikramları, Büyükelçiliğin koordinasyonunda, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin (KEİ) finansmanı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) işbirliğiyle gerçekleştirilecek.
İftarlık ikramının yapılacağı noktalar şöyle:
"Lefkoşa'da Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy, Lefkoşa Sanayi, Hz. Ebubekir ve Hala Sultan camileri; Gazimağusa'da Dörtyol, Yeniboğaziçi ve Maraş Ulu camileri ile Doğu Akdeniz Üniversitesi; Girne'de Nurettin Ersin Paşa, Hz. Ömer, Karaoğlanoğlu ve Dikmen camileri; Güzelyurt'ta Fatih ve Yukarı Bostancı camileri; İskele'de İskele Merkez Cami; Lefke'de Lefke Avrupa Üniversitesi ve Gemikonağı Camisi."
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