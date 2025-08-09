Türkiye'nin LLDC'lere Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'nin LLDC'lere Desteği

09.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM yetkilisi Fatima, Türkiye'nin altyapı yatırımları ile LLDC'lere önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, " Türkiye'nin altyapı yatırımları, ulaşım anlaşmaları ve bölgesel entegrasyon çabalarına verdiği destek, BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin (LLDC) yüksek ticaret maliyetlerini azaltmasına, pazarlara erişimini iyileştirmesine ve ekonomilerini çeşitlendirmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir." dedi.

Fatima, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. Toplantısı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin uzun süredir küresel kalkınmada, özellikle Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) ve LLDC ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Fatima, "Türkiye'nin Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapması, bu ülkelerde inovasyonun, teknoloji transferinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine olan bağlılığını göstermekte." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin LLDC'lere katkıları

Fatima, Banka'ya ilişkin bilgiler vererek bunun LDC ülkelerinin teknolojik uçurumu kapatmasına destek sağlayan kritik bir platform işlevi gördüğünü dile getirdi.

Ankara'nın Güney-Güney işbirliği ve LLDC'lerin sürdürülebilir kalkınmasına bağlılığını kanıtladığının altını çizen Fatima, Türkiye'nin gelişmiş ulaşım lojistik ve ticaret altyapısına sahip bölgesel ekonomik güç olarak LLDC'ler için özellikle bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi, transit koridorlarının kolaylaştırılması ve ticaret kolaylaştırma kapasitesinin artırılmasında stratejik ortak konumunda bulunduğu mesajını verdi.

Fatima, "Türkiye'nin altyapı yatırımları, ulaşım anlaşmaları ve bölgesel entegrasyon çabalarına verdiği destek, LLDC'lerin yüksek ticaret maliyetlerini azaltmasına, pazarlara erişimini iyileştirmesine ve ekonomilerini çeşitlendirmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir." görüşünü paylaştı.

Buna örnek olarak Türkiye'nin, Etiyopya'daki demir yolu gibi LLDC'lerde ulaştırma altyapısı yatırımlarında öncü olmasını gösteren Fatima, "Ayrıca Türkiye'nin, özellikle TİKA aracılığıyla ve Orta Asya ile Afrika'daki LLDC'lerle işbirliği yoluyla kalkınma alanındaki artan rolü, bu ülkelerde uzun vadeli dayanıklılık ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir." dedi.

Fatima, BM'nin, LLDC3 süreci Avaza Eylem Programı aracılığıyla, bu ülkelerin karşılaştığı kalıcı sorunlara yönelik yapısal çözümleri savunduğunu kaydederek, bunların sürdürülebilir ulaşım sistemi ve transit koridorların geliştirilmesi, ticaretin kolaylaşması ve dijital bağlantının güçlendirilmesi, katma değer yaratılması, sürdürülebilir sanayileşme, üretken sektörlerle ekonominin çeşitlendirilmesi, entegrasyon ve işbirliği gibi yapısal önlemler aracılığıyla potansiyelin açığa çıkarılması olduğunu söyledi.

Türkmenistan'daki toplantının çıktıları

Toplantının üst düzey görüşmeler aracılığıyla bir dizi somut ortaklık ve girişime öncülük etmesinin beklendiğinin altını çizen Fatima, bunların altyapı, yeşil enerji ve ulaşım koridoru ortaklıkları, yeni finansman taahhütleri, dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği girişimleri, Türkiye ve Türkmenistan gibi transit ülkelerin bilgi ve kaynak paylaşımlarını içeren işbirliği mekanizmaları olduğunu belirtti.

Fatima, Orta Asya'nın "kalbinde yer alan" ve önemli transit merkezi olan Türkmenistan'ın konferansa ev sahipliği yapmasının bölgesel işbirliğinin önemine dair güçlü mesaj verdiğini vurguladı.

Türkmenistan'ın, Hazar Çevre Girişimi, Küresel Hidrojen Enerjisi Geçişi ve Sürdürülebilir Ulaşım Bağlantısallığı Küresel Atlası gibi birçok bölgesel girişime öncülük ettiğini hatırlatan Fatima, toplantı için Avaza'nın tercih edilmesinin, LLDC'ler, transit ülkeler ve kalkınma ortaklarının, altyapı açıklarından, çevresel kırılganlıklara kadar ortak zorlukların üstesinden gelme ve sürdürülebilir, ortaklıklar kurma yolunda birlikte çalışmaları gerektiğinin daha fazla kabul gördüğünü gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin LLDC'lere Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:24:21. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin LLDC'lere Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.