Türkiye'nin LLDC'lere Desteği

Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, " Türkiye'nin altyapı yatırımları, ulaşım anlaşmaları ve bölgesel entegrasyon çabalarına verdiği destek, BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin (LLDC) yüksek ticaret maliyetlerini azaltmasına, pazarlara erişimini iyileştirmesine ve ekonomilerini çeşitlendirmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir." dedi.

Fatima, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. Toplantısı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin uzun süredir küresel kalkınmada, özellikle Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) ve LLDC ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Fatima, "Türkiye'nin Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapması, bu ülkelerde inovasyonun, teknoloji transferinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine olan bağlılığını göstermekte." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin LLDC'lere katkıları

Fatima, Banka'ya ilişkin bilgiler vererek bunun LDC ülkelerinin teknolojik uçurumu kapatmasına destek sağlayan kritik bir platform işlevi gördüğünü dile getirdi.

Ankara'nın Güney-Güney işbirliği ve LLDC'lerin sürdürülebilir kalkınmasına bağlılığını kanıtladığının altını çizen Fatima, Türkiye'nin gelişmiş ulaşım lojistik ve ticaret altyapısına sahip bölgesel ekonomik güç olarak LLDC'ler için özellikle bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi, transit koridorlarının kolaylaştırılması ve ticaret kolaylaştırma kapasitesinin artırılmasında stratejik ortak konumunda bulunduğu mesajını verdi.

Fatima, "Türkiye'nin altyapı yatırımları, ulaşım anlaşmaları ve bölgesel entegrasyon çabalarına verdiği destek, LLDC'lerin yüksek ticaret maliyetlerini azaltmasına, pazarlara erişimini iyileştirmesine ve ekonomilerini çeşitlendirmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir." görüşünü paylaştı.

Buna örnek olarak Türkiye'nin, Etiyopya'daki demir yolu gibi LLDC'lerde ulaştırma altyapısı yatırımlarında öncü olmasını gösteren Fatima, "Ayrıca Türkiye'nin, özellikle TİKA aracılığıyla ve Orta Asya ile Afrika'daki LLDC'lerle işbirliği yoluyla kalkınma alanındaki artan rolü, bu ülkelerde uzun vadeli dayanıklılık ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir." dedi.

Fatima, BM'nin, LLDC3 süreci Avaza Eylem Programı aracılığıyla, bu ülkelerin karşılaştığı kalıcı sorunlara yönelik yapısal çözümleri savunduğunu kaydederek, bunların sürdürülebilir ulaşım sistemi ve transit koridorların geliştirilmesi, ticaretin kolaylaşması ve dijital bağlantının güçlendirilmesi, katma değer yaratılması, sürdürülebilir sanayileşme, üretken sektörlerle ekonominin çeşitlendirilmesi, entegrasyon ve işbirliği gibi yapısal önlemler aracılığıyla potansiyelin açığa çıkarılması olduğunu söyledi.

Türkmenistan'daki toplantının çıktıları

Toplantının üst düzey görüşmeler aracılığıyla bir dizi somut ortaklık ve girişime öncülük etmesinin beklendiğinin altını çizen Fatima, bunların altyapı, yeşil enerji ve ulaşım koridoru ortaklıkları, yeni finansman taahhütleri, dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği girişimleri, Türkiye ve Türkmenistan gibi transit ülkelerin bilgi ve kaynak paylaşımlarını içeren işbirliği mekanizmaları olduğunu belirtti.

Fatima, Orta Asya'nın "kalbinde yer alan" ve önemli transit merkezi olan Türkmenistan'ın konferansa ev sahipliği yapmasının bölgesel işbirliğinin önemine dair güçlü mesaj verdiğini vurguladı.

Türkmenistan'ın, Hazar Çevre Girişimi, Küresel Hidrojen Enerjisi Geçişi ve Sürdürülebilir Ulaşım Bağlantısallığı Küresel Atlası gibi birçok bölgesel girişime öncülük ettiğini hatırlatan Fatima, toplantı için Avaza'nın tercih edilmesinin, LLDC'ler, transit ülkeler ve kalkınma ortaklarının, altyapı açıklarından, çevresel kırılganlıklara kadar ortak zorlukların üstesinden gelme ve sürdürülebilir, ortaklıklar kurma yolunda birlikte çalışmaları gerektiğinin daha fazla kabul gördüğünü gösterdiğini kaydetti.