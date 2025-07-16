Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi

Türkiye\'nin NATO Daimi Temsilciliği, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi
16.07.2025 00:39
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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında anma töreni düzenledi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında anma töreni düzenledi.

Tören, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, konuşmasında, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün "Zaferin Adı Türkiye" temasını taşıdığını hatırlatarak, Türk milletinin zaferlerle dolu bir tarihe sahip olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve insanlarıyla hür ve gelecekten umutlu şekilde ileriye doğru hamle yaptığını vurguladı.

Büyükelçi Öztürk, Türklerin "hür doğmuş, hür yaşamış ve hür ölmek için de her türlü riski, tehlikeyi ve sınamayı göze almış" bir millet olduğunu belirterek, Türk devletlerinin bağımsızlığını her zaman muhafaza ettiğini ve Türkiye'nin, bu özelliğiyle dünyada özel bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Tören, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti'nde görevli sivil ve askeri personelin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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