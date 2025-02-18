Türkiye'nin NATO Üyeliği'nin 73. Yılı - Son Dakika
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Türkiye'nin NATO Üyeliği'nin 73. Yılı

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MSB, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 73. yıl dönümüne özel bir video yayınladı.

18.02.2025 11:31
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katılımının 73'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

MSB, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 73'üncü yıl dönümünde bir video yayınladı. 1949 yılında 12 kurucu üye tarafından kurulan NATO'ya Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde üye oldu. Rusya- Ukrayna savaşının ardından Finlandiya'nın 2023 ve İsveç'in 2024 yılında NATO'ya üye olmasıyla üye sayısı 32 oldu.

NATO harekat ve misyonlarına destek veren Türkiye, bu katkılarıyla NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye, NATO'nun ana tehditlerden biri olarak belirlediği terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ, DEAŞ, El-Kaide, PKK/ YPG ve FETÖ başta olma üzere terörizmin tüm biçimleriyle mücadele ediyor.

2023-2024 döneminde KFOR Komutanlığı görevini bir yıl süreyle üstlenen Türkiye, halihazırda KFOR Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyor. 2018'de Irak Güvenlik Kuvvetleri'ne danışmanlık ve eğitim maksadıyla başlatılan NATO Irak Misyonu'na en fazla personel desteğinde bulunan Türkiye, NATO'nun hava ve deniz harekat alanındaki faaliyetlerine katkılar sağlıyor. Türkiye, Deniz Muhafızı Harekatı'na en fazla destek veren ülkelerden biri. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını üstlenen Türkiye, savunma kapasitesi inşası ve NATO ortaklık ülkelerine sağlanan desteğe de finansal ve personel açısından katkıda bulunuyor.

2024 yılı tahmini savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 2,09 olan Türkiye, bu hedefi başaran 23 NATO ülkesinden biri. Savunma harcamalarının ana silah sistemleri tedariki oranına ayrılan oran yaklaşık yüzde 35 olarak kaydedildi. NATO ortak fonlarına katılım payları kapsamında askeri bütçeye katkıda Türkiye yüzde 4,59 ile en fazla katkıda bulunan ülkeler arasında sekizinci sırada. Türkiye, NATO komuta yapısına dahil tüm kadrolara sağlanan personel katkısı bakımından ise yedinci sırada.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin NATO Üyeliği'nin 73. Yılı - Son Dakika

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