Türkiye'nin Ortanca Yaşı 35'i Geçecek - Son Dakika
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Türkiye'nin Ortanca Yaşı 35'i Geçecek

Türkiye\'nin Ortanca Yaşı 35\'i Geçecek

2024'te ortanca yaş 35'i aşacak, Türkiye'nin nüfus yaş yapısı değişiyor.

08.02.2025 11:17
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Türkiye'de 34,4 olan ortanca yaşın, gelecek yıl "yolun yarısı"nı aşarak 35'i geçmesi hesaplanıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıyla belirlenen ortanca yaşın, 2015-2024 döneminde sürekli arttığı görüldü.

Ülkede 2015'te 31 olan ortanca yaş, 2016'da 31,4'e, 2017'de 31,7'ye ve 2018'de 32'ye yükseldi.

Ortanca yaş, 2019'da 32,4 olurken, 2020'de 32,7'ye, 2021'de 33,1'e, 2022'de 33,5'e ve 2023'te 34'e çıktı.

Bu yaş, 2024 itibarıyla 34,4'e ulaşırken, gelecek yıl 35'i geçmesi bekleniyor.

Böylece veriler, Türkiye'de ortanca yaşın Cahit Sıtkı Tarancı'nın "35 yaş" şiirinde ifade ettiği gibi "yolun yarısı"nı geçeceğini ortaya koydu.

-? ?"'Ülkenin yaşı' anlamına geliyor"

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortanca yaşın "ülkenin yaşı" anlamına geldiğini söyledi.

Ortanca yaşın nüfusun yaş yapısının en özet göstergesi olduğuna işaret eden Eryurt, ortanca yaşın, yeni doğan sıfır yaşındaki bebekten, nüfusun en yaşlı kişisine kadar herkesin küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla ortada kalan kişinin yaşı olduğunu belirtti.

Eryurt, ortanca yaşın artmasının, nüfusun yaşlandığını ifade ettiğini aktararak, "Ortanca yaşın, son 10 yıla baktığımızda yaklaşık her iki yılda bir yaş arttığını görüyoruz. Bu, oldukça hızlı bir artış. Böylece, Türkiye'de ortanca yaşın 2026'da 35'i geçmesini bekliyoruz." dedi.

Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınlarda ortanca yaşının 35'i aştığını bildiren Eryurt, erkeklerde bu yaşın 33,7 olduğunu söyledi.

Eryurt, Sinop, Giresun ve Kastamonu gibi illerde ortanca yaşın yaklaşık 43 olduğuna işaret ederek, nüfus projeksiyonlarına göre 2050'de ortanca yaşın 45'e yükselmesinin beklendiğini belirtti.

-? ?"Çalışma çağı nüfusu da azalmaya başlayacak"

Ortanca yaşın artışına paralel olarak çalışma çağındaki nüfusun da arttığına dikkati çeken Eryurt, şunları kaydetti:

"Doğurganlığın yüksek olduğu yıllarda nüfusa dahil olan kuşaklar, şimdi çalışma hayatına giriyor. Fakat bu, uzun sürecek bir eğilim değil. Nüfus momentumu etkisi ortadan kalktıktan sonra çalışma çağı nüfusu da azalmaya başlayacak. Nüfusun yaşlanması, ekonominin sektörel kompozisyonunda da farklılıklara yol açacak. Sağlık, bakım ve sigorta sektörlerinde talep artarken eğitim ve genç odaklı sektörlerde talep azalacak. Çalışanların ortalama yaşı da artmaya devam ediyor. Daha çok nitelik, tecrübe, deneyim gerektiren sektörlerde yaşlı çalışan profilinin artması daha işlevsel olur ama emek yoğun sektörler açısından gerileme olması beklenir. Ayrıca nüfusun genç yapısını yitirmesine paralel olarak, çalışma ortamlarında da değişikliklere ihtiyaç olacak. İş yerlerinde özel düzenlemelerin yapılması, çalışan sağlığı ve güvenliği açısından yeni yaklaşımlar gerekecek."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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