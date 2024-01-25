Türkiye\'nin Roma Büyükelçisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Anadolu Ajansı'nın 2012'den bu yana her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektikleri "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel olarak eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceleyen Gücük, ilk olarak özel kategorilerde seçimlerini yaptı.

Gücük, "Deprem: Umut" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde enkazdan 29 saat sonra çıkarılan Ayşe Vera Yılmaz bebeği fotoğrafladığı "Depremin umudu" karesini seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın İsrail ablukası altında bombalanan Gazze'de yaralıların Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesine getirilmesini konu alan "Yanımda ol Anne" isimli fotoğrafına oy veren Gücük, fotoğraftaki yaralı bebeğin, annesinin yüzünü tutarak bir taraftan da annesine moral verdiğini söyledi.

"Haber" alanındaki fotoğrafları ayrıca beğenen ve seçim yapmakta zorlanan Gücük, bu kategoride Erçin Ertürk'ün Ukrayna'da çektiği "Kamuflaj" isimli karesini, renk ve kompozisyon açısından beğendiğini söyleyerek seçti.

Gücük, "Çevre-Yaşam" dalında ise Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" isimli karesine oy verdi.

Fotoğrafa ayrıca kişisel olarak ilgi duyan Ömer Gücük, "Spor" dalında ise Aytaç Ünal'ın Ankara'da yapılan Binicilik Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışları'nda çektiği "Gölge süvari" isimli karesini seçti. Gücük, fotoğrafta ışık ve etkisinden çok iyi şekilde yararlanıldığını belirtti.