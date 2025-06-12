Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri Yükseliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri Yükseliyor

Türkiye\'nin Sağlık Turizmi Geliri Yükseliyor
12.06.2025 11:42
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2024'ün ilk çeyreğinde sağlık turizmi geliri 643 milyon dolara ulaştı. Hedef 20 milyar dolar.

Türkiye'nin 2024'te yüzde 5 seviyesinde olan sağlık turizmi gelirleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9'a çıkarak 643 milyon 356 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024'te 1 milyon 506 bin 442 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelirken, buradan elde edilen gelir 3 milyar 22 milyon 957 bin dolar oldu.

Türkiye, 2025'in ilk çeyreğinde ise sağlık turizminin toplam turizm gelirleri içerisindeki payını yükseltti. Ocak-Mart arasını kapsayan bu dönemde toplam 354 bin 457 kişi sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret ederken, sağlık turizmi geliri de 643 milyon 356 bin dolara ulaştı.

Sağlık turizmi gelirleri, yılın ilk çeyreğinde toplam turizm gelirlerinin yüzde 6,9'unu oluşturdu. Bu oran, 2024'te yüzde 5, 2023'te ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde halihazırda sağlık turizminin toplam 100 milyar dolar civarında getirisi bulunuyor ve 2028'de bu oranın 127 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, 2028'de 20 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye, sağlık turizminde son dönemde yaptığı işlerin karşılığını almaya başladı"

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık turizmi verileri ve bu alanda yürütülen yeni çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık turizmi verilerinin sevindirici bir seviyeye ulaştığını, Türkiye'nin bu alandaki başarısının artarak devam ettiğini vurgulayan Ünver, "Türkiye, sağlık turizminde son dönemde yaptığı işlerin karşılığını almaya başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde turizm gelirleri yaklaşık yüzde 5,6 gibi bir artış gösterirken, turizm gelirleri içerisinde sağlık turizmi gelirleri ise 6,9 oranında artmış oldu. Bunlar bizim için yeterli değil hedefimiz büyük. Bu noktada emin adımlarla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmeti üreticileri ile sağlık hizmeti aracılarının faaliyetlerini daha kolay ve sonuç odaklı yürütebilmelerine yönelik de bir zemin hazırlandığına işaret eden Ünver, sağlık hizmetlerine yönelik "HealthTürkiye" platformunun kurulduğunu anımsattı.

Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile entegre çalışan platformun daha fonksiyonel olması için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Ünver, bu sistemle tüm süreci yakından takip edebildiklerini vurguladı.

"Sağlık turizmiyle ilgili verileri 'Health Türkiye' platformu üzerinden sağlayacağız"

Ünver, Türkiye'ye gelecek misafirlerin ve hastaların "Health Türkiye" platformunu kullanmaları çağrısında bulunarak, "Health Türkiye' kodu üretilmesi sağlık turizmi anlamında zorunlu. Sağlık tesislerinde hizmet alınırken hastalar tarafından söz konusu kodun üretilmesi ve sağlık tesisinin bu kodu sisteme girmesi bizim de arka tarafta bu hizmetin hangi kurum tarafından verildiğini takip etmemiz açısından önemli." ifadelerini kullandı.

"Health Türkiye" platformuna üyeliğin zorunlu olduğunu dikkati çeken Ünver, "Bu konuda 6 aylık bir geçiş süreci var ama biz şimdi sistemde arka tarafta bu verilerin takibini yapıyoruz. Artık sağlık turizmi ile ilgili verileri biz 'Health Türkiye' platformu üzerinden sağlamış olacağız. Türkiye'ye ne kadar hasta geldiği, yaş aralığının ne olduğu, hangi hizmetleri aldığı ve hangi ülkelerden geldiğini bu şekilde görmüş olacağız." dedi.

Sağlık turizmi için gelenlere "vize" kolaylığı

Ünver, Türk Hava Yollarının platform üzerinden Türkiye'ye gelen misafirler için indirim prosedürü de uyguladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca vize kolaylığını da sağlamış oluyoruz. Vize kodu dediğimiz bir sistemimiz var. Yurt dışından sağlığı için gelmek isteyen insanlar 'Health Türkiye' platformuna girdiklerinde buradan bilgileri girdiklerinde biz hangi hizmeti nereden alacaklarını teyit ediyoruz ve bir kod üretiyoruz. O kodla konsolosluğa ya da büyükelçiliğe gittiğinde Türkiye'ye gelmeyle ilgili öncelik kazanmış oluyorlar ve rahatlıkla Türkiye'ye gelebiliyorlar. Hangi kuruma gidecekleri, hangi doktordan hizmet alacaklarına varana kadar kendileri bu tercihleri yapabiliyorlar."

5 bin 500 sağlık tesisi ve 1275 aracı kurum platforma dahil olacak

Health Türkiye platformuna her geçen gün aracı kurum ve sağlık tesisi üyeliğinin de arttığına işaret eden Ünver, "Türkiye'de sağlık turizmiyle ilgili yetkin yaklaşık 5 bin 500 sağlık tesisi var. 1275 civarında da aracı kurum bulunuyor. 6 ay içerisinde bunların da platforma üyeliği sağlanmış olacak. Üye olmadıkları zaman sağlık turizmi yapamayacakları anlamına geliyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'yi ziyaret eden turistler için de yeni bir uygulamanın başlatıldığını anımsatan Ünver, şunları kaydetti:

"Biz sadece gelen turistle değil, turistin sağlığıyla da ilgileniyoruz. Otellerde misafirlerimiz sağlık hizmeti almaları konusunda nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Otellerde görünür alanlarda, kendi odalarında karekod uygulamasına geçiyoruz.

Antalya'da birkaç otelde pilot uygulaması yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. Bu karekodla platforma yönlendiriliyorlar. Oradan memnuniyetlerini, yaşadıkları konularla ilgili çağrı merkezine şikayetlerini, önerilerini iletebilecekleri gibi fiyatlandırma noktasında doğru hizmet alıp almadıkları, kurumların sağlık turizmi açısından doğru kurum olup olmadığını da teyit edebiliyorlar. Akredite doktorlar ya da sağlık turizmi ile ilgili kurumlar olup olmadığını buradan çok rahat görmüş olacaklar."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri Yükseliyor - Son Dakika

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