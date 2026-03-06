İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Avrupa, Güvenlik Açığı Nedeniyle Demokrasi ve Hukuk Devleti Konularında Türkiye ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Avrupa, Güvenlik Açığı Nedeniyle Demokrasi ve Hukuk Devleti Konularında Türkiye ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor

06.03.2026 17:10  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin güçlü olduğunu ve Avrupa'nın güvenlik açığı olduğunu vurguladı. Avrupa'nın demokrasi ve hukuk konularında Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. Ayrıca CHP'nin iktidara gelmesiyle AB üyeliği müzakerelerinin hızlanacağını belirtti.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, ABD merkezli POLITICO'ya yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin silahlı kuvvetleri ve savunma kapasitesi çok güçlü ve Avrupa'nın şu anda bir güvenlik açığı var. Bu nedenle Avrupa, demokrasi ve hukuk devleti konularında Türkiye ile güçlü bir şekilde karşı karşıya gelmek istemiyor" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından verilen Pawel Adamowicz Belediye Başkanları Ödülü'nü almak üzere Brüksel'de bulunan Aslan, POLITICO'ya konuştu.

Aslan, "Dünyadaki durumu biliyorsunuz. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri ve savunma kapasitesi çok güçlü ve Avrupa'nın şu anda bir güvenlik açığı var. Bu nedenle Avrupa, demokrasi ve hukuk devleti konularında Türkiye ile güçlü bir şekilde karşı karşıya gelmek istemiyor" dedi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımında çelişki bulunduğunu belirten Aslan, "Demokrasi ve hukuk devletinden sürekli söz eden hükümetler, ne yazık ki kısa vadeli çıkarları nedeniyle demokrasinin yanında yeterince güçlü durmadı" ifadelerini kullandı.

Türk toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yönünü Avrupa çevirdiğini, CHP'nin iktidara gelmesi halinde görüşmelerin hızla yeniden başlayacağını belirten Aslan, "İktidara gelirsek AB üyeliği yönünde hızla ilerleyeceğiz. Bir ya da iki yıl içinde müzakereler hızlanır ve belki üç yıl içinde AB'ye katılabiliriz" dedi.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 belediye başkanının şu anda tutuklu olduğuna dikkati çeken Aslan, "Bütün belediye başkanlarını ya da bütün siyasetçileri tutuklayamazsınız. Bir toplumda bir şey sizin yaptığınızda doğru, başkası yaptığında yanlış sayılıyorsa o toplumda güven ve istikrar olmaz. Bu da ekonomiye zarar verir" dedi. Söz konusu tutuklamaların siyasi olduğunu söyleyen Aslan, "Bu tutuklamalar kesinlikle demokratik, laik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin geleceğine ilişkin iyimser olduğunu belirten Aslan, "Bunu geçici bir durum olarak görüyorum, bir hastalık gibi, grip gibi. Türkiye devleti ve yöneticileri bu hukuksuz süreçleri hızla düzelterek yeniden hukuk çerçevesine getirecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Nuri Aslan, Demokrasi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Avrupa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Avrupa, Güvenlik Açığı Nedeniyle Demokrasi ve Hukuk Devleti Konularında Türkiye ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:46:43. #.0.4#
SON DAKİKA: İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Avrupa, Güvenlik Açığı Nedeniyle Demokrasi ve Hukuk Devleti Konularında Türkiye ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.