İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Avrupa, Güvenlik Açığı Nedeniyle Demokrasi ve Hukuk Devleti Konularında Türkiye ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, ABD merkezli POLITICO'ya yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin silahlı kuvvetleri ve savunma kapasitesi çok güçlü ve Avrupa'nın şu anda bir güvenlik açığı var. Bu nedenle Avrupa, demokrasi ve hukuk devleti konularında Türkiye ile güçlü bir şekilde karşı karşıya gelmek istemiyor" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından verilen Pawel Adamowicz Belediye Başkanları Ödülü'nü almak üzere Brüksel'de bulunan Aslan, POLITICO'ya konuştu.

Aslan, "Dünyadaki durumu biliyorsunuz. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri ve savunma kapasitesi çok güçlü ve Avrupa'nın şu anda bir güvenlik açığı var. Bu nedenle Avrupa, demokrasi ve hukuk devleti konularında Türkiye ile güçlü bir şekilde karşı karşıya gelmek istemiyor" dedi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımında çelişki bulunduğunu belirten Aslan, "Demokrasi ve hukuk devletinden sürekli söz eden hükümetler, ne yazık ki kısa vadeli çıkarları nedeniyle demokrasinin yanında yeterince güçlü durmadı" ifadelerini kullandı.

Türk toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yönünü Avrupa çevirdiğini, CHP'nin iktidara gelmesi halinde görüşmelerin hızla yeniden başlayacağını belirten Aslan, "İktidara gelirsek AB üyeliği yönünde hızla ilerleyeceğiz. Bir ya da iki yıl içinde müzakereler hızlanır ve belki üç yıl içinde AB'ye katılabiliriz" dedi.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 belediye başkanının şu anda tutuklu olduğuna dikkati çeken Aslan, "Bütün belediye başkanlarını ya da bütün siyasetçileri tutuklayamazsınız. Bir toplumda bir şey sizin yaptığınızda doğru, başkası yaptığında yanlış sayılıyorsa o toplumda güven ve istikrar olmaz. Bu da ekonomiye zarar verir" dedi. Söz konusu tutuklamaların siyasi olduğunu söyleyen Aslan, "Bu tutuklamalar kesinlikle demokratik, laik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin geleceğine ilişkin iyimser olduğunu belirten Aslan, "Bunu geçici bir durum olarak görüyorum, bir hastalık gibi, grip gibi. Türkiye devleti ve yöneticileri bu hukuksuz süreçleri hızla düzelterek yeniden hukuk çerçevesine getirecektir" dedi.