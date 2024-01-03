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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Büyükelçi Çakıralp, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'haber', 'çevre ve yaşam', 'spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı. Çakıralp, 'Deprem: Umut' kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın 'Depremin umudu', 'Gazze: Kanıt' kategorisinde Belal Khaled'in 'Haykırış' fotoğraflarını oyladı. 'Haber' kategorisinde oylamaya sunulan karelerden Erçin Ertürk'ün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde Hatay'da çektiği 'Yıkım' karesini oylayan Çakıralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde büyük yıkıma neden olan depremden dolayı büyük acılar yaşandı, bu yüzden haber kategorisinde Kahramanmaraş merkezli depremde çekilen fotoğrafı seçtim.' dedi. 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Oğuz Yeter'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamalarının yer aldığı 'Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması' fotoğrafını seçen Çakıralp, 'Spor' kategorisinde ise çok düşünmeye gerek duymadığını, oyunu, maçlarını severek izlediği Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı Dursun Aydemir'in 'Dünyanın sultanları' karesinden yana kullandığını belirtti.

Türkiye\'nin Tunus Büyükelçisi AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
03.01.2024 - 16:39,
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Çakıralp, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Çakıralp, "Deprem: Umut" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde oylamaya sunulan karelerden Erçin Ertürk'ün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde Hatay'da çektiği "Yıkım" karesini oylayan Çakıralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizde büyük yıkıma neden olan depremden dolayı büyük acılar yaşandı, bu yüzden haber kategorisinde Kahramanmaraş merkezli depremde çekilen fotoğrafı seçtim." dedi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamalarının yer aldığı "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğrafını seçen Çakıralp, "Spor" kategorisinde ise çok düşünmeye gerek duymadığını, oyunu, maçlarını severek izlediği Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesinden yana kullandığını belirtti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Deprem, Gazze, Tunus, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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