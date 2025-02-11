Türkiye'nin "Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı" hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin "Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı" hazırlandı

Türkiye'nin "Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı" hazırlandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığı bir etkinlik düzenlendi.

11.02.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin "Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı" hazırlandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığı bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP Projesi) kapsamında 4 teknik çalışma ziyareti, 15 değerlendirme raporu hazırlandı. 2 binden fazla kişinin katıldığı eğitim ve çalıştaylarda Türkiye'nin "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandı. Ankara'da düzenlenen etkinliklerin kapanış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, bu planın Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Varank, bu modelin yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmadığını aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam oluşturma fırsatları da sunduğunu aktardı.

Sıfır atık sürdürülebilirlik çabalarının en somut örneği

Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik çabalarına değinen Varank, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bu çabaların en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bakan yardımcısı Varank, DEEP Projesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"nın Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Projemiz kapsamında ülkemize özgü bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık. Bu model yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam oluşturma fırsatları da sunuyor. Sanayicilerimizden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından gençlerimize kadar tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu dönüşümü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ise Türkiye'nin çevresel standartlarda önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi. İklim değişikliğinin zamanın ve yüzyılın en büyük zorluklarından biri olduğunu vurgulayan Ossowski, "İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları tahmin ettiğimizden daha kötü. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin bu dönüşümde yakın ve ortak olması çok önemli. Türkiye'nin bu proje ile karbon ayak izini düşürme ve çevresel sürdürülebilirliği artırma konusunda somut sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Birlikte sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.

"52 eylem belirledik"

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında, "Proje kapsamında döngüsellik potansiyeli yüksek olan ambalaj, batarya ve araçlar, elektrik-elektronik, gıda ve biyokütle, inşaat ve binalar, plastik ve tekstil sektörlerinde etki analizi çalışmaları yapıldı. Bu analizler doğrultusunda 6 stratejik hedef, 22 amaç ve toplam 52 eylem belirledik. Bu eylemlerden 27'si mevzuat geliştirme sorumluluğu getirirken, 25'i ise altyapı, finansman ve kurumsal yapıyı kapsayan uygulamaya yönelik tedbirleri içermektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı' hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:56:55. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin "Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı" hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.