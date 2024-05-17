Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da Türklerin yaşadığı bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da Türklerin yaşadığı bölgeleri ziyaret etti

Türkiye\'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya\'da Türklerin yaşadığı bölgeleri ziyaret etti

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, Üsküp Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Talip Erdoğan ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim ile birlikte Merkez Jupa Belediyesi'ne ve çevresindeki köylere ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türklerin ihtiyaç ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye'nin bölgeye yardımlarının devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, okulların ihtiyaçları ve Türkçe eğitimi konularında çalışmalar yapılacağı belirtildi.

17.05.2024 11:47
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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da Türklerin en çok yaşadığı bölgelerden Merkez Jupa Belediyesi'ne ve çevresindeki köylere ziyarette bulundu.

Büyükelçi Ulusoy'a ziyaretinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, Üsküp Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Talip Erdoğan, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim eşlik etti.

Ulusoy ve beraberindeki heyet ilk olarak, Merkez Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim ile bir araya gelerek, bölgedeki Türklerin ihtiyaç ve beklentilerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Türkiye'nin bölgeye bugüne kadar yaptığı yardımların, TİKA ve sivil toplum kuruluşları (STK) üzerinden devam edeceğini belirten Ulusoy, Türkçe eğitim konusunda standartların geliştirilmesi ve sıkıntıların giderilmesi için Büyükelçilik olarak gereken çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ulusoy'dan, Ali Rıza Efendi Anı Evi'ne ziyaret

Büyükelçi Ulusoy ve beraberindeki heyet daha sonra Merkez Jupa'daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu ve Ata Lisesine giderek, okul müdürleri ve öğretmenleriyle okulun ihtiyaçlarına dair görüşmelerde bulundu.

Merkez Jupa'ya bağlı Kocacık köyündeki Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu ve TİKA tarafından inşa edilerek 2014'te ziyarete açılan Ali Rıza Efendi Anı Evi'ni ziyaret eden Ulusoy, burada ziyaretçi defterini imzaladı.

Ulusoy, Kocacık'taki Necati Zekeriya İlköğretim Okulunu da ziyaret ederek, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti, Türkiye'nin okullara olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Öğrencilerden bayraklı karşılama

Büyükelçi ve beraberindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunun Broştica köyündeki şubesini ziyaret ederek, okul yetkilileri ve Broşticalılarla görüştü.

Okullardaki öğrenciler, Büyükelçi Ulusoy ve beraberindeki heyeti bayraklarla karşıladı.

Ulusoy, bölgeye temasları kapsamında, Türkiye'nin bölgede yaşayan Türk toplumuna mensup gençlere mesleki eğitim verilmesine dair yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki gençlerin eğitiminin teşvik edildiğine işaret eden Ulusoy, gençlerin, Kuzey Makedonya'daki üniversitelerde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine daha fazla ilgi göstermesinden ve eğitimlerini tamamladıktan sonra mensubu oldukları Türk toplumuna hizmet etmelerinden memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da Türklerin yaşadığı bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika

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