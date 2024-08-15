Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sunmak için göreve başladı. Serim, askeri törenle karşılandı ve Tatar tarafından kabul edildi. Tatar, Türkiye'nin KKTC'nin hak ve hukukunu koruduğunu vurgulayarak Serim'e başarılar diledi. Serim ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'daki 16. Büyükelçisi olarak görev yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Serim, güven mektubunu sunduktan sonra Lefkoşa'daki anıtları ziyaret etti.

15.08.2024 19:48
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Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Serim, Cumhurbaşkanlığında askeri törenle karşılandı.

Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Serim, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Serim'i kabulünde, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ile Büyükelçilik görevlileri hazır bulundu.

Tören sonrası Büyükelçi Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu.

Daha sonra bir konuşma yapan Tatar, Serim'i KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Tatar, bu coğrafyanın en büyük ve en güçlü ülkesi olan garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin hak ve hukukunu, havada, karada, denizde koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü kutlamalarında KKTC için söylediği "Türkiye'nin göz bebeği" ifadesini hatırlattı.

Büyükelçi Serim de burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydederek, güven mektubunu sunmaktan duyduğu onuru ifade etti.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'daki 16. Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olmasından onur ve şeref duyduğunu vurgulayarak, doğrudan temas, doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret gibi KKTC'nin hak ve menfaatleri için bu zamana kadar zulme uğramış Kıbrıs Türklerinin hak ettiği tüm alanlarda durmadan çalışacağını söyledi.

Anıtları ziyaret etti

Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sunmasının ardından başkent Lefkoşa'da bulunan anıtları ziyaret etti.

Serim, sırasıyla Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarları ziyaret ederek çelenk sundu ve anıt özel defterlerini imzaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika

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