Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Türkiye\'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı\'na güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e güven mektubunu sundu. Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil TOGG ile Cumhurbaşkanlığı binasına geldi. Güven mektubu sunmasının ardından Uyanık, Bulgaristan'ın komşu, NATO müttefiki ve dost bir ülke olduğunu belirtti. İkili ekonomik ilişkilerin önemine değinen Uyanık, Türk yatırımlarının 2,5 milyar doları aştığını ve ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca, Bulgaristan'daki Türk kökenli soydaşların önemine vurgu yaptı ve ulaştırma alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

20.05.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e güven mektubunu sundu.

Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının göndere çekildiği Cumhurbaşkanlığı binasına, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil TOGG ile gelen Büyükelçi Uyanık, burada Cumhurbaşkanlığı protokol yetkilileri ve resmi kıta tarafından karşılandı.

Büyükelçi Uyanık, güven mektubunu sunduktan sonra yine Cumhurbaşkanlığı önünde hazır bulunan resmi kıtayı selamladı. Bunun ardından İstiklal Marşı çalındı.

Tören sonrası başkent Sofya merkezindeki Aleksandar Nevski Meydanı'na geçen Büyükelçi Uyanık, buradaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

"Bulgaristan komşu, NATO müttefiki ve dost bir ülke"

Güven mektubunu sunması dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, Türk diplomatı olarak Bulgaristan'da görev yapmanın büyük onur ve şeref olduğunu belirtti.

Uyanık, "Bulgaristan bizim için komşu olması, NATO müttefiki olması ve dost olması hasebiyle önemli bir ülke. İlişkilerimize çok değer veriyoruz. İlişkilerimizde birçok alanda büyük potansiyel var. Özellikle son dönemdeki üst düzey karşılıklı ikili ziyaretlerle iyi bir ivme kazandı, zaten çok iyi durumda olan ilişkilerimiz." dedi.

İkili ekonomik münasebetlere değinen Uyanık, karşılıklı ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna, Bulgaristan'daki Türk yatırımlarının 2,5 milyar doları aştığına vurgu yaptı.

"İş adamlarımızın Bulgaristan'a yatırım yapma konusunda büyük ilgisi var." diyen Uyanık, yakında Bulgaristan'ın Bansko şehrinde iş forumu düzenleneceğini ve yatırımların ivmesinin sürdürüleceğini kaydetti.

Bulgaristan'daki soydaşların önemi

Bulgaristan'daki Türk kökenli soydaşların önemini vurgulayan Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soydaşlarımızın mutluluğu, refahı, buradaki ekonomik, sosyal, siyasi hayata katılımı bizim için tabii ki çok öncelikli. Ben de bir an evvel soydaşlarımın bulunduğu bölgeleri ziyaret edip kendileriyle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."

Büyükelçi Uyanık, Türkiye için önem taşıyan ulaştırma konusuna da değinerek, "Ulaştırma alanında da ihracatımızın büyük bir bölümü kara yoluyla sağlanıyor Bulgaristan üzerinden. Bu alanda da karşılıklı çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Bulgar tarafının geçişleri iyileştirme girişimlerinde bulunduğuna işaret eden Uyanık, bunların tır geçişlerinin hızlanmasına yardımcı olduğunu, çalışmaların devam etmesi konusunda da karşılıklı çabalara devam edeceklerini söyledi.

TOGG'u Sofya'da ilk kez kullandı

Büyükelçi Uyanık, yerli araç TOGG'un Sofya'da ilk kez kullanıldığına da değinerek, "İlk yerli ve milli aracımızı Sofya Büyükelçiliği'mizde resmi araç olarak kullandık ve güven mektubu törenine de bu araçla gittik. Ondan da büyük gurur duyduk." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA

Bulgaristan, Mehmet Sait, yerli oto, Türkiye, Sofya, Nato, TOGG, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:21:52. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement