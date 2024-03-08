Türkiye\'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi tanıtım turuna çıktı

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Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde tanıtım turu için yola çıktı.

Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tren turu, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra endüstriyel ve jeolojik mirasını, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunu keşfetme imkanı sunacak.

Turistik amaçlı tren yolculuğunu sevenler için 12 Nisan'da seferlerine başlayacak Karaelmas Ekspresi'nde rota boyunca üzüm bağları ve gastronomisiyle öne çıkan Kalecik, tarih kokan sokakları, büyüleyici tuz mağarası ve etkileyici müzeleriyle Çankırı, doğal güzelliklerle çevrili, sakin ve huzurlu atmosferiyle Çerkes ziyaret edilecek.

Mozaiklerle bezenen, antik çağın inanç merkezi Hadrianapolis Antik Kenti, UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ile Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı da tur kapsamında gezilebilecek.

Tren turuyla 4 şehir, 5 ilçe, mağaralar, müzeler, ören yerleri, doğal alanlar, kültür varlıkları, endüstriyel ve jeolojik miras unsurları gibi birbirinden değerli alanlar görülebilecek.

Haftada bir gidiş ve bir geliş seferi düzenlenecek

Proje kapsamında Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.

Ankara'dan yola çıkacak olan tren sırasıyla Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Karabük istasyonlarına uğrayarak Zonguldak'a ulaşacak. Dönüş yolunda ise Yenice ve Eskipazar'da duracak Karaelmas Ekspresi seferlerinin son durağı da Ankara olacak.

Tanıtım turu bugün Ankara'dan yola çıktı

Sivil toplum kuruluşları, seyahat acente temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen Karaelmas Ekspresi tanıtım seferi için bugün Ankara'dan yola çıktı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, trenin ilk durağı Kalecik İstasyonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karaelmas Ekspresi'nin önemli turizm destinasyonlarından olacağını ifade eden Alparslan, yeni turistik tren hattının Ankara'dan yola çıkacaklar için güzel bir hafta sonu programı imkanı sunacağını söyleyerek, "12 Nisan'da inşallah ilk turuna başlayacak." dedi.

"Turizmde bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz"

Bakan Yardımcısı Alparslan, "İç turizmin önemli bir destinasyonu olarak başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ekspres üzerinden bölgeyi ziyaretlerini ve turizmde bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Karaelmas Ekspresiyle sadece tren güzergahı değil buralara komşu illerin de istifade edebileceği turizm paketlerinin de öngörüldüğünü söyledi.

Yıldız, projeye katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Seymenlerin halk oyunları gösterisinin ardından tren sonraki durağı Çankırı'ya hareket etti.