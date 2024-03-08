Türkiye\'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi tanıtım turuna çıktı

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde tanıtım turu için yola çıktı.
Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tren turu, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra endüstriyel ve jeolojik mirasını, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunu keşfetme imkanı sunacak.
Turistik amaçlı tren yolculuğunu sevenler için 12 Nisan'da seferlerine başlayacak Karaelmas Ekspresi'nde rota boyunca üzüm bağları ve gastronomisiyle öne çıkan Kalecik, tarih kokan sokakları, büyüleyici tuz mağarası ve etkileyici müzeleriyle Çankırı, doğal güzelliklerle çevrili, sakin ve huzurlu atmosferiyle Çerkes ziyaret edilecek.
Mozaiklerle bezenen, antik çağın inanç merkezi Hadrianapolis Antik Kenti, UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ile Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı da tur kapsamında gezilebilecek.
Tren turuyla 4 şehir, 5 ilçe, mağaralar, müzeler, ören yerleri, doğal alanlar, kültür varlıkları, endüstriyel ve jeolojik miras unsurları gibi birbirinden değerli alanlar görülebilecek.
Haftada bir gidiş ve bir geliş seferi düzenlenecek
Proje kapsamında Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.
Ankara'dan yola çıkacak olan tren sırasıyla Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Karabük istasyonlarına uğrayarak Zonguldak'a ulaşacak. Dönüş yolunda ise Yenice ve Eskipazar'da duracak Karaelmas Ekspresi seferlerinin son durağı da Ankara olacak.
Tanıtım turu bugün Ankara'dan yola çıktı
Sivil toplum kuruluşları, seyahat acente temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen Karaelmas Ekspresi tanıtım seferi için bugün Ankara'dan yola çıktı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, trenin ilk durağı Kalecik İstasyonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karaelmas Ekspresi'nin önemli turizm destinasyonlarından olacağını ifade eden Alparslan, yeni turistik tren hattının Ankara'dan yola çıkacaklar için güzel bir hafta sonu programı imkanı sunacağını söyleyerek, "12 Nisan'da inşallah ilk turuna başlayacak." dedi.
"Turizmde bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz"
Bakan Yardımcısı Alparslan, "İç turizmin önemli bir destinasyonu olarak başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ekspres üzerinden bölgeyi ziyaretlerini ve turizmde bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Karaelmas Ekspresiyle sadece tren güzergahı değil buralara komşu illerin de istifade edebileceği turizm paketlerinin de öngörüldüğünü söyledi.
Yıldız, projeye katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Seymenlerin halk oyunları gösterisinin ardından tren sonraki durağı Çankırı'ya hareket etti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi tanıtım turuna çıktı - Son Dakika
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi düzenlenen törenle aile mezarlığında toprağa verildi. Gazi Korkmaz'ın 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, kadınların toplumsal hayatta önemli rol üstlendiğini belirterek, kadınların güçlenmesinin kalkınmanın öznesi olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sağlıklı ve mutlu günler diledi.
Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli bölgelerde uçuş yapan Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirme projesi başlattı. Proje kapsamında Kapadokya bölgesi başta olmak üzere, Sıcak Hava Balon işletmelerinin temsilcileri ve proje ortakları bir araya gelerek işgücü piyasası toplantısı gerçekleştirdi. Proje ile Sıcak Hava Balon pilotlarının yetiştirilmesi ve kalifiye personellerin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak çalışan 4 çocuk annesi Beril Solmuşgül, Kozan ilçesinde gittiği tüm haberlere 8 ay önce dünyaya gelen Yakup Kaan ile birlikte gidiyor. Kadın gazeteci, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmak için görevini sürdürüyor. Solmuşgül, anneliğin keyifli olduğunu belirterek, bebeğiyle birlikte habere gitmenin ve gelişmeleri ekrana yansıtmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit ederek 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?