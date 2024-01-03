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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler anılacak - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitler anılacak

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında anılacak.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında şehitler anılacak
03.01.2024 - 11:20,
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1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında anılacak.

Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi. Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta, dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında harekatın 109'uncu yılında anma etkinlikleri düzenlenecek.

Sarıkamış'ta her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler, bu sene 5-7 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Şehitleri anmak için Türkiye'nin dört bir yanından "Bu topraklarda izin var" mottosuyla Sarıkamış'a gelecek misafirler, fedakar ecdadı anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla "tek yürek" olacak.

"Pazar günü şehitlerimiz anısına yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, Sarıkamış'ın Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olduğunu, ordunun çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmana hem de soğuk kış şartlarına karşı mücadele ettiğini söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla anma programı için şu an son hazırlıkları yapıyoruz. Gelen misafirler, bu ruhu yaşasın istiyoruz. Buna göre programlar yaptık. inşallah 5 Ocak Cuma günü 'Bismillah' deyip, pazar günü inşallah anma programımız bitecek. Şehitlerimiz için öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunacak. Şehitlerimiz için anma yürüyüşleri, kabri başlarında dualarımız olacak. Şehitlerimizin ailelerini, yakınlarını, bizlere emanet olan çocuklarını, eşlerini misafir edeceğiz, Gazilerimizi misafir edeceğiz. Kayak tesisinde Sarıkamış'ın soğuğunu anlatmak için kardan heykellerimiz yine olacak. Meşaleli kayağımız, meşaleli yürüyüşlerimiz olacak. Tabii bu sene bir değişiklik olsun, bir görüntü yayınlamak için bir çalışmamız var. Pazar günü de şehitlerimiz anısına yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz."

Polat, herkesi Sarıkamış'taki anma programına beklediklerini belirterek, "Devletine, milletine, şehadet şerbeti içmek için koşan nesilleriz. Bu imanla yetiştik, bu imanla, bu inançla da yetiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Gelen insanımıza bu ruhu aşılamamız lazım. Bu imanı bu inancı yaşamamız lazım. Çok gencimiz de gelecek on binlerin üzerinde katılım oluyor. İnşallah bu imanla, bu inançla şehitlerimizin ruhlarına, Fatiha'lar okuruz." diye konuştu.

Herkesi bu ruhu yaşamaları için Sarıkamış'a davet eden Polat, "Bu soğuğu yüreklerde, akıllarda hissetmek lazım. İnşallah hep beraber şehitlerimizi dualarla anarız, bu iman ve inançla da gelecek nesillere aktarırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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