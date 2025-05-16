Türkiye, Sivilleri Koruma Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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Türkiye, Sivilleri Koruma Taahhüdünde Bulundu

Büyükelçi Yıldız, çatışma bölgelerinde sivilleri korumak için uluslararası çabalara bağlı olduklarını vurguladı.

16.05.2025 08:20
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BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, çatışma bölgelerindeki sivilleri korumak için uluslararası çabalara derinden bağlı olduğunu belirtti.

Yıldız, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması" başlığıyla düzenlenen oturumda konuştu.

Konuşmasında, sivillerin dünyadaki silahlı çatışmalardan gördüğü zarara dikkati çeken Yıldız, "Türkiye, sivilleri korumak ve (çatışma bölgelerinde) kayıp şahıslar gibi trajik bir sorunu ele almak için uluslararası çabaları güçlendirmeye derinden bağlı kalmaya devam ediyor. Kayıp şahısların içinde bulunduğu zor duruma değinmek yalnızca ahlaki bir zorunluluk değil aynı zamanda kalıcı barış ve istikrara ulaşmak için de elzemdir." dedi.

Yıldız, bu konunun çözümü için kapsamlı ve koordineli bir yaklaşım gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin, bu zorluğun ele alınması için uluslararası hukuka tam saygılı biçimde, "siyaset dışı, tarafsız ve sonuç odaklı çabaları" sürekli savunduğuna dikkati çekti.

Suriye ve Gazze'deki kayıplara değindi

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Yıldız, bu durumun gerçeği ve adaleti arayan sayısız aile için "dayanılmaz acılara" neden olduğunu söyledi.

Yıldız, Suriye'deki yeni yönetimin bu kritik konuyu ele alma çabalarının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını da belirtti.

İsrail'in 2 aydan fazla süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de "benzersiz" bir insani krizin yaşandığını dile getiren Yıldız, "Gazze nüfusunun neredeyse tamamı yerinden edildi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi öldürüldü, yaralandı ve birçoğu enkaz altında kaldı." diye konuştu.

Yıldız, "İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi Kararı 2474 dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmalı, tam uyum ve hesap verebilirlik çağrısında bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Ekim 2023'ten bu yana esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Edan Alexander'ı bu hafta başında serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yıldız, Gazze'de yeniden bir ateşkes sağlanması hususunda derhal adım atılması gereğine değindi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisinin "asılsız iddialarına" cevap verdi

Büyükelçi Yıldız, Kıbrıs adasında uzun yıllardır kayıp olan sivillerin sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yaşayanlarla ilgili gibi gösteren Rum temsilciye "tarihi gerçeklerle" cevap verdi.

"Kıbrıs'taki kayıp kişilerin kaderi bu trajediye yol açan tarihi koşullar dikkate alınmadan değerlendirilemez." diyen Yıldız, konunun 1963'e kadar dayandığı ve hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Güney Kıbrıslı Rum Yönetimi (GKRY) bireylerini etkileyen "insani bir mesele" olduğunu vurguladı.

Yıldız ayrıca, 1963'ten bu yana kaybolan Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun sivil, adadaki Rum kayıpların ise çoğunluğunun askeri personel olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) çalışmalarının, adadaki iki tarafın işbirliğiyle devam etmesi gerektiğini söyleyen Büyükelçi Yıldız, GKRY temsil edilirken KKTC'nin BMGK'daki toplantıya katılamamasının "hem haksızlık hem de kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yıldız, GKRY temsilcilerinin, Kıbrıs sorununu uzun zamandır bir "işgal" sorunu olarak göstererek uluslararası toplumu yanlış bilgilendirdiğini belirterek, Kıbrıslı Türklere yönelik vahşetlerin BM arşivlerinde "iyi şekilde belgelenmiş olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

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