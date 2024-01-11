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TARIM ve Orman Bakanı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete alındı - Son Dakika
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TARIM ve Orman Bakanı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldıklarını ve üretim kapasitelerini 45 milyar kilovatsaatten 112 milyar kilovatsaate yükselttiklerini açıkladı. Bakan Yumaklı, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

11.01.2024 - 14:10,
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız" dedi. (DHA)

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TARIM ve Orman Bakanı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete alındı
Kaynak: DHA
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Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TARIM ve Orman Bakanı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete alındı - Son Dakika
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