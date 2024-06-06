Türkiye, Suriye'deki YPG Kontrollü Bölgelerde Yapılacak Seçimlere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Türkiye, Suriye'deki YPG Kontrollü Bölgelerde Yapılacak Seçimlere Tepki Gösterdi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yapılması planlanan seçimlere karşı çıkarak, bu tür tek taraflı girişimlerin hayata geçirilmemesi için çaba göstereceğini belirtti. Ankara'nın sert tepkisine neden olan seçimler Ağustos ayına ertelendi. Türkiye, ABD ve diğer ilgili aktörlere bu konuda mesaj vermeye devam edeceğini vurguladı.

06.06.2024 13:38
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(ANKARA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki bölgelerde yapılması planlanan seçimlere ilişkin üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, "Gerek sözde 'seçimler' gerek başka başlıklar altında gündeme gelebilecek, meşruiyeti olmayan tek taraflı girişimlerin hayata geçirilmemesi yönündeki çabalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecektir. ABD başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere bu yönde mesaj verilmeye devam edilmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın sert tepkisine neden olan ve Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin desteğiyle terör örgütü YPG'nin etkili olduğu Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan seçim Ağustos ayına ertelendi.

Seçimin engellenmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüldü

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "Özerk Yönetim"in Aralık 2023'te kabul ettiği "Toplumsal Sözleşme" temelinde yerel seçim hazırlığına başlamasının ardından, bunun engellenmesi için başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, temasların ilk gününden itibaren seçimlerin gayrimeşru olduğunun vurgulandığını, seçimlere meşruiyet kazandırabilecek hiçbir adım atılmaması ve talep edildiği üzere uluslararası gözlemci görevlendirilmemesi gerektiğinin belirtildiğini aktardı. Yetkili, "Bu 'seçimlerin' Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan 2254 sayılı BMGK Kararına aykırı olduğu belirtilmiş, 'seçimlere' izin verilmesinin Suriye sahasındaki şiddet ve istikrarsızlık ortamını artıracağı uyarısında bulunulmuş, 'Özerk Yönetim'in 'yerel seçimlerle' yetinmeyeceği, bunun ertesinde ayrılıkçı gündemi ilerletecek diğer adımların geleceği belirtilmiş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hem de ülkemizin ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceği vurgulanmıştır" bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, 30 Mayıs 2024 tarihindeki basın brifinginde Suriye'de yapılacak her seçimin 2254 sayılı BMGK Kararında belirtildiği üzere adil, özgür, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini, Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevcut durumun seçimlerin bu şekilde düzenlenmesine müsait olmadığını ve bu hususun bölgedeki çeşitli aktörlerle paylaşıldığını belirtmişti. Seçimlerin istikrarı zedeleyici, meşruiyetten yoksun ve Suriye'de toplumsal uzlaşı ve siyasi çözüm perspektifine zarar verici niteliğinin temas edilen ülkeler tarafından teslim edildiğini kaydeden Dışişleri yetkilisi, "ABD'nin bu açıklamayı yapmasının sağlanması da bu görüşün tahkiminde etkili olmuştur" dedi.

Başta ABD olmak üzere tüm aktörlere mesaj verilmeye devam edilecek

Türkiye'nin gerek seçimler gerek başka başlıklar altında gündeme gelebilecek, meşruiyeti olmayan tek taraflı girişimlerin hayata geçirilmemesi yönündeki çabalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini belirten yetkili, "ABD başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere bu yönde mesaj verilmeye devam edilmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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