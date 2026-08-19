Türkiye-Suriye'den Madencilik Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Suriye'den Madencilik Anlaşması

Türkiye-Suriye\'den Madencilik Anlaşması
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Türkiye ile Suriye arasında madencilik ve enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suriye arasında madencilik ve enerji alanlarında stratejik iş birliğinin temelini oluşturacağını belirttiği mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Anlaşma kapsamında fosfat başta olmak üzere metalik madenler ile stratejik ve kritik minerallerin aranması, işletilmesi ve üretimine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında madencilik ve enerji alanlarında mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Mutabakat zaptı, fosfat başta olmak üzere madenlerin aranması, işletilmesi ve üretiminin yanı sıra fosforik asit ve gübre tesislerinin kurulmasını da öngörüyor. Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye temaslarımız marjında, MTA ve MTAIC ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında yer bilimleri, madencilik, enerji hammaddeleri ve jeotermal enerji alanlarındaki stratejik ortaklığımızın temeli olacak olan Mutabakat Zaptı imza altına alındı.

Bu anlaşmayla başta fosfat, metalik madenler ile stratejik ve kritik mineraller olmak üzere arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine kadar uzanan kapsamlı bir iş birliği sürecini başlatıyoruz.

Aynı zamanda jeolojik araştırmalar, veri paylaşımı ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetler de yürüteceğiz.

Özellikle fosfat değer zincirinde; ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli ticaret mekanizmalarını kuracak, sonraki aşamada ise fosforik asit ve gübre üretimine yönelik entegre sanayi tesislerini hayata geçireceğiz.

Daha önce belirlediğimiz kapsamlı enerji ve madencilik vizyonumuzun en somut yansımalarından biri olan bu adımla, yer altı kaynaklarımızın potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürerek her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağız.

Karşılıklı güven ve kazan-kazan ilkesiyle inşa ettiğimiz bu güçlü iş birliği modelinin, Suriye'nin yeniden inşasına ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Suriye'den Madencilik Anlaşması - Son Dakika

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