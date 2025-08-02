Türkiye-Suriye doğal gaz hattı faaliyete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Suriye doğal gaz hattı faaliyete geçti

Türkiye-Suriye doğal gaz hattı faaliyete geçti
02.08.2025 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te yapılan törenle açılan Türkiye-Suriye boru hattından, ilk etapta iki milyar metreküp doğal gaz ihraç edilecek.

Kilis'te yapılan törenle açılan Türkiye- Suriye boru hattından, ilk etapta iki milyar metreküp doğal gaz ihraç edilecek.Suriye sınırındaki Kilis kentinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılımı ile "Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni" düzenlendi. Tören ile birlikte Azerbaycan gazı, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandı.

Kilis'e bağlı Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki dostluğun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bugün, ensar şehrimiz Kilis'te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yeni dönem

Bakan Bayraktar, "Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu uluslararası projede birlikte çalıştığımız Suriye, Azerbaycan ve Katar'a şükranlarımı sunuyorum. Bu doğal gaz boru hattının, ülkelerimize ve halklarımıza bereket ve refah bölgemize de huzur getirmesini temenni ediyorum. Suriye'de başlayan yeni dönem ile birlikte ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizlere talimatı, Suriye'de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması oldu" diye konuştu.

"Elektrik sekiz ayrı noktadan ihraç ediliyor"

Bakan Bayraktar ayrıca, "Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapabileceğimizi ele aldık. Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bunları belirledik. Türkiye olarak, 2017 yılından bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda sekiz ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25 daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Suriye'deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız" dedi.

İlk aşamada Suriye'ye yılda iki milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini aktaran Bayraktar, "Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek. Bu sayede beş milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak, Suriye'de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak" ifadelerini kullandı.

DHA/ ET,BÜ

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Enerji, Güncel, Tören, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Suriye doğal gaz hattı faaliyete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü 26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü

17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
23:55
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı
Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
23:03
Kolombiya’da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
22:49
FBI’ın, Trump’ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
FBI'ın, Trump'ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
22:43
Husiler, Tel Aviv’deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
22:25
Ankara’da korkunç kaza Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
22:14
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
21:33
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
21:11
Adana’da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
21:07
Kartal’da film platosunda yangın Paniğe neden oldu
Kartal'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 18:04:10. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Suriye doğal gaz hattı faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.