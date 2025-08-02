Türkiye-Suriye doğal gaz hattı faaliyete geçti

Kilis'te yapılan törenle açılan Türkiye- Suriye boru hattından, ilk etapta iki milyar metreküp doğal gaz ihraç edilecek.Suriye sınırındaki Kilis kentinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılımı ile "Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni" düzenlendi. Tören ile birlikte Azerbaycan gazı, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandı.

Kilis'e bağlı Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki dostluğun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bugün, ensar şehrimiz Kilis'te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yeni dönem

Bakan Bayraktar, "Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu uluslararası projede birlikte çalıştığımız Suriye, Azerbaycan ve Katar'a şükranlarımı sunuyorum. Bu doğal gaz boru hattının, ülkelerimize ve halklarımıza bereket ve refah bölgemize de huzur getirmesini temenni ediyorum. Suriye'de başlayan yeni dönem ile birlikte ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizlere talimatı, Suriye'de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması oldu" diye konuştu.

"Elektrik sekiz ayrı noktadan ihraç ediliyor"

Bakan Bayraktar ayrıca, "Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapabileceğimizi ele aldık. Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bunları belirledik. Türkiye olarak, 2017 yılından bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda sekiz ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25 daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Suriye'deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız" dedi.

İlk aşamada Suriye'ye yılda iki milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini aktaran Bayraktar, "Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek. Bu sayede beş milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak, Suriye'de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak" ifadelerini kullandı.

DHA/ ET,BÜ