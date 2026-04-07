Türkiye-Suudi Arabistan Transit Ticaretine Başlıyor

Türkiye - Suriye İş ve Yatırım Forumu İstanbul'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlendi. Foruma Bakan Bolat'ın yanı sıra Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Rawad Ramadan, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, Suriye-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hüssam Eddin Tatari ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

'3,5 MİLYONA YAKIN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK'

Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak, Suriye tarafında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı birlikte Bu ekonomik ilişkileri yürütüyoruz. Başta gümrükler, ulaştırma, enerji, sanayi, bütün ilgili bakanlıklarımız da kendi aralarındaki işbirliklerini devam ettiriyorlar. Suriye 14 yıl süren çok acılı ve yıkıcı, sancılı bir dönemi 6 Aralık 2024 tarihli devrimle geride bıraktı. Bu dönemde Suriye halkının en büyük destekçisi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti ve milleti el birliğiyle Suriye'nin bu sancılı dönümü atlatmasında yardımcı olmaya gayret ettik. Yaklaşık 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimize 14 yıl boyunca ev sahipliği yaptık" dedi.

'ORTA DOĞU'DA KARDEŞLERİMİZİ KOMŞULARIMIZI YARALAYAN ACIMASIZ BİR SAVAŞ DURUMU VAR'

Bakan Bolat, "Ticaret noktasında ilişkilerimiz hızlandı. Geçen yıl 3.7 milyar dolar yüzde 40 artışla ticaret gerçekleştirdik. Biz Suriye ile dengeli sürdürülebilir ticaretten yanayız. Gerek 2011 öncesindeki serbest ticaret anlaşmamızın canlandırılması gerekse daha ileri seviyede geniş şumullü bir ekonomik iş birliği anlaşması yapma konusunda da kardeşlerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Şu anda JETCO ile adım adım ilerliyoruz. Diğer taraftan Ortak Gümrük Komitesini kuran anlaşmayı Suriye'de imzalamıştık ve burada bu anlaşma da 26 Mart tarihinde yürürlüğe girdi bu sene,10 gün önce. Artık gümrük konularında kolaylaşma hızlanma gibi konular ortak gümrük komitesinde iki hükümetin ilgili bakanları arasında konuşulacak, çözülecek. Körfez'de, Orta Doğu'da maalesef kardeşlerimizi komşularımızı yaralayan acımasız bir savaş durumu var. Bu noktada Türkiye ve Suriye'nin transit ticaretinin hızlanması ve kolaylaşması Orta Doğu'ya yönelik tedarik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

'TRANSİT TİCARET SURİYE ÜZERİNDEN BÜTÜN ORTA DOĞU'YA VE KÖRFEZ'E MÜMKÜN HALE GELDİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ulaştırma alanında ilgili bakanlarımızın imzaladıkları iki anlaşma ile gerek ikili ticaretteki ulaştırma kolaylıkları gerekse de Suriye'den transit geçiş konusunda bir anlaşma geçen yıl 28 Haziran'da İstanbul'da imzalanmıştı. Şu anda transit ticaret Suriye üzerinden bütün Orta Doğu'ya ve Körfez'e mümkün hale geldi. Aynı şekilde kardeşimiz, dostumuz Suudi Arabistan ile de geçen hafta transit ticaret konusunda şoförlerimiz için vize verilmesi konusunda 10 yıldır olmayan bir konuda büyük bir anlaşma ile ilerleme sağlamış durumdayız. Gelecek hafta çarşamba gününden itibaren Suudi Arabistan üzerinden de transit ticaret başlıyor" diye konuştu.