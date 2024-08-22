Türkiye ve Avrupa Kentleri \'Yeşil Bir Gelecek\' İçin Konak\'ta Buluştu

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediyesi ev sahipliğinde, 'Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık' projesi kapsamında gerçekleştirilen 'İklim Zirvesi' Türkiye ve Avrupa şehirlerinden belediyeleri bir araya getirdi. Zirvenin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Ülkemizden, dünyamızdan deneyimler aynı platformda buluşacak. Birbirimizden öğreneceğiz ve birbirimizle dayanışma içinde olacağız. Bu zirve hepimiz için yol gösterici ve ufuk açıcı. Bizim görevimiz geleceğe yeşil bir dünya bırakmak. Dirençli bir İzmir ve Konak yaratmak" dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında yürütülen "Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (Strategic Partnership for Awareness Climate and Environment) (SPACE)" projesi çerçevesinde, Türkiye ve AB ülkelerinden belediye temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "İklim Zirvesi" bugün başladı. Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Mimarlık Merkezi'nde iki gün boyunca devam edecek olan zirve, yurtdışından ve yurtiçinden katılan belediyelerin iklim kriziyle mücadele deneyimlerini ve iklim alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaşmaları için bir platform sağladı. Yoğun katılımla start alan zirvenin açılışına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, SPACE Proje Koordinatörü Ece Acar, Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Saluzzo Belediyesi Avrupa Proje Yöneticisi Silvia Arnaudo, Hamm Belediyesi İklim Uyum Yöneticisi Wilma Grossmaas, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, eski CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye ve Avrupa şehirlerinden belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri, belediye bürokratları, çevre aktivistleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mutlu: Yol gösterici ve ufuk açıcı

İklim Zirvesi'nin, Türkiye ve dünyadan deneyimleri paylaşmak için önemli bir platform olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bugün İzmir ve Konak için çok önemli bir gün. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için onur duyuyoruz. Ortaklığını yürüttüğümüz Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Türkiye ile Avrupa şehirlerinden belediyeleri bir araya getiren İklim Zirvesi'nde buluştuk. Yerel yönetimler olarak İklim Zirvesi'nde deneyimlerimizi paylaşacağız. Ülkemizden, dünyamızdan deneyimler aynı platformda buluşacak. Birbirimizden öğreneceğiz ve birbirimizle dayanışma içinde olacağız. Dolayısıyla bu zirve hepimiz için yol gösterici ve ufuk açıcı. İklim krizi ile ilgili felaketler dünyanın gündeminde. Türkiye maalesef bu sorunu en yoğun yaşayan coğrafyalardan biri. Geçtiğimiz günlerde İzmir, yaşanan orman yangınları nedeniyle kentin özellikle kuzeyindeki yaşam destek alanlarını büyük ölçüde yitirdi. Yakın geleceğimizi daha da tehdit eden bu soruna karşı önlemler almak ve kentlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Uzun yıllardır bilim insanları ve çevre aktivistleri, bu konuda uyarılar yapıyordu ama konunun ciddiyeti bu denli anlaşılmıyordu. Yakın zamanda yaşadığımız sel felaketleri ve orman yangınlarıyla birlikte maalesef çok yakınımızda bu sorunu yaşadık ve hissettik. Birbirimizden güç almak ve ertelemeden çalışmayı başlatmak için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Konak SECAP yıl sonunda tamamlanacak

İklim krizi ile mücadele konusunda Konak Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan örnekler veren Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi'nin imzacısı olduğu Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne göre; 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedefliyoruz. Bunun için de Yerel İklim Eylem Planı'nı başlatıyoruz. 2022 yılında çalışmalarına başlayan Konak Sürdürülebilir Konak Enerji ve İklim Eylem Planı, yani Konak SECAP'ın çalışmalarını da 2024 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Sıfır atık konusunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürüttüğümüz bir projemiz var. Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi ile sıfır atık modelini geliştirmeyi, altyapısını sürdürmeyi, atık toplamayı ve bunun için de ekipman sağlamayı hedefliyoruz. 111 mahalle muhtarımız ile toplantılarımız başladı, ağustos sonunda sıfır atık projemizin başlangıcını yapıyoruz" dedi.

Görevimiz dirençli bir Konak yaratmak

Etkinliğe katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür eden Başkan Mutlu, "Bu buluşmada paylaşılacak bilgiler, çalışma arkadaşlarımıza ve belediyemiz vizyonuna değerli katkılarda bulunacak. Bizim görevimiz geleceğe yeşil bir dünya bırakmak. Dirençli bir İzmir ve Konak yaratmak. Yeşil bir dünya ve güzel gelecek hepimizin hedefi. Katılımınız ve bu etkinliği desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Acar: İklim Eğitim Merkezi'nin temelini atacak

Zirvenin açılış konuşmasını yapan SPACE Proje Koordinatörü Ece Acar da, "12 aylık proje olan SPACE, gençlere ve çocuklara erişim için pek çok bileşeni bünyesinde barındırmaktadır. Yerel düzeyde iklim krizine dair hayata geçirilen iyi uygulama örneklerini yerinde inceledik. Bu uygulamalar sonucunda hem gerçekleştirmekte olduğumuz İklim Zirvesi'nin hem de bunun çıktılarıyla birlikte şekillendireceğimiz İklim Eğitim Merkezi'nin kurulumu ve tasarımı için oldukça kıymetli doneler topladık. Ülkemizden ve AB'den belediye temsilcileri ile birlikte paneller ve atölyeler ile katılımcıların aktifliğini desteklediğimiz elde edilecek çıktılar, İklim Eğitim Merkezi'nin temelini atacaktır. Merkezde çocuklar ve gençler için atölye alanları, eğitici öğretici oyun stüdyosu ve simülasyon cihazları olacaktır. Bu sayede araştırma ve beyin fırtınası yaparken gözlemleme imkanları da olacak. İklim Zirvesi'nde iki gün boyunca bizlerle olacağınız için çok mutluyuz, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Tuğrulöz: Daha yaşanabilir bir Konak ve İzmir için

Konuşmasının başında geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise "İklim krizi ile mücadele etmek için 10 senedir birçok proje yürüyoruz. Konak Belediyesi ile de uzun süreli iş birliğine sahibiz, hali hazırda iki tane AB desteği ile gerçekleştirdiğimiz iklim krizi odaklı projelerimizi yürütmekteyiz. SPACE bizim için çok kıymetli bir proje. Çıkış noktamız olan iklim krizi, bu neslin en büyük sorunu ve bir çevre hakkı ihlali. Buradan yola çıkarak çocukların ve gençlerin daha fazla farkındalık sahibi olabileceği, daha çok birbirleriyle çalışarak örgütlenerek, dayanışarak karar alabilecekleri bir merkez oluşturmak istedik. Bugün burada siz belediye temsilcilerimizin deneyimlerini aktardığı ve bizlerin de öğleden sonra yapacağı atölye çalışması ve yarı burada çocuk, genç aktivistlerin de sizlere ileteceği mesajlarla beraber zirvemizin çıktılarını birleştirmek ve eylül, ekim ayı içerisinde açılışını yapmayı planladığımız İklim Eğitim Merkezi'nde bu deneyimleri çocuklara ve gençlere aktarmak istiyoruz. Buradan çıkan sonuçlarla beraber çocukların ve gençlerin daha yaşanabilir Konak, daha yaşanabilir bir İzmir için beraber projeler, etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirmesi için onları desteklemek istiyoruz. Bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arnaudo: Birbirimizin tecrübelerinden faydalanma olanağı bulduk

Projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Saluzzo Belediyesi Avrupa Proje Yöneticisi Silvia Arnaudo da, "Özellikle sürdürülebilirlik ve iklim üzerine yapılan projelerde görev alıyorum. Bu projenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu proje sayesinde birbirimizden bir şeyler öğrenme olanağına sahip olduk, birbirimizin tecrübelerinden faydalanma olanağı bulduk. Görüş alışverişi ve tartışmalar sonucu yeni inovasyonlara temel oluşturacak çalışmalar yaptık. Hepimizin bugün burada bir arada olması çok önemli bir gelişme. Bütün dünyada iklim en önemli konu ve buna yönelik iş birliği son derece önemli. Bugün ve yarınki zirveyi çok önemli buluyorum. Konak Belediyesine de organizasyondaki destekleri için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Grossmaas: İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar küresel

Ev sahipliğinden dolayı Konak Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Hamm Belediyesi İklim Uyum Yöneticisi Wilma Grossmaas ise "Bizim için en önemli konu iklim değişikliği konusunda fikir alışverişi. Hamm şehri olarak ciddi anlamda iklim değişikliğinden etkileniyoruz; altyapımızın eksik kaldığı yerlerde sel ve kuraklık gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Yeni iklim koşullarına adaptasyon sağlanması bizim için önemli. İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar küresel sorunlardır, birbirimizden öğreneceğimiz iyi uygulama örnekleri çok önemli. Biz Hamm şehri olarak bu programın parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yol kolay olmayacak, sınır tanımayan iş birlikleri gerektirecek. Hepimizin katkısı gerekiyor bunun için. Biz bu ortak misyonda elimizden geleni yapmaya hazırız. Kolektif hareketin önemli olduğunu düşünüyoruz, sadece kendi şehirlerimiz değil tüm dünya için bunun böyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çiçek: Konak Belediyesi'ni kutluyorum

İklim krizi ile mücadele konusunda yerel yönetimlere ve kamu kuruluşlarına sunulan desteklerden bahseden Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek de, şunları söyledi:

"İklim değişikliği ve çevre, son yılların en önemli gündem maddesi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de iklim değişikliği ve çevre, AB projeleri konusunda en önemli gündem maddeleri olacak dijitalleşme ile birlikte. 2018-2020 yılları arasında projenin ilk fazını uygulamıştık. 23 belediyeye hibe desteği sunmuştuk, Konak Belediyesi yine vardı. Bu dönem 26 belediyeye sunuyoruz, Konak Belediyesi yine var. Bu sebeple belediyenizi kutlamak isterim. Programlarımıza başvuru yapmak isteyen yerel yönetimlerimize her zaman destek oluyoruz. Her zaman sizlere destek olmaya hazırız."

Avrupa belediyeleri iyi uygulama örneklerini sundu

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Central Project Management Agency Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene ise iklim değişikliğinin etkilerinin sınırları olmadığını ve dünyanın her yerinde yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken Matoniene, "Çok sıcak dönemlerde ortaya çıkan orman yangınları sayı ve genişlik olarak artıyor" vurgusu yaptı. Ardından Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Çınar, "Konak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum yaptı. Daha sonra kürsü Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelerek zirveye katılan belediye temsilcilerine bırakıldı. Hamm Belediyesi (Almanya), Saluzzo Belediyesi (İtalya), Gulbene Belediyesi (Letonya), Nice Belediyesi (Fransa), Barselona Belediyesi (İspanya), Vilnius Belediyesi (Litvanya), Manresa Belediyesi (İspanya), Ljubljana Belediyesi (Slovenya), Ptuj Belediyesi (Slovenya) ve Ilok Belediyesi'nden (Hırvatistan) gelen temsilciler iklim kriziyle mücadele deneyimlerini ve iklim alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaştı. Zirvenin ilk gün etkinlikleri Sosyal İklim Derneği tarafından düzenlenen "Belediyeler İçin İklim Kriziyle Mücadelede Çocuk ve Gençlik Katılımı Atölyesi" ile sona erdi.

Yanan ormanlar için dikilecek

Öte yandan Konak Belediyesi tarafından yeşil bir gelecek için gerçekleştirilen zirveye katılan konuklara dağıtılmak üzere 180 adet ağaç fidanı etkinlik alanında hazır bulunduruldu. Konukların teslim almadığı fidanlar ise geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında dikilecek.