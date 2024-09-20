Türkiye ve Avustralya COP31 İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Türkiye ve Avustralya COP31 İçin İşbirliği Yapacak

Türkiye ve Avustralya COP31 İçin İşbirliği Yapacak

Bakan Kurum, Avustralya ile COP31'e ev sahipliği için işbirliği görüşmeleri yaptı.

20.09.2024 15:18
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre telekonferansla görüşen iki bakan, 2026'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) ev sahipliği için her iki ülkenin adaylığı konusunda yürütülen çalışmalar ve olası işbirlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Kurum, Avustralya gibi Türkiye'nin de COP31'e ev sahipliğini önemsediğine işaret etti.

COP31'in Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki başarılı çalışmalarını güçlendireceğine inandığını aktaran Kurum, "Biz Türkiye olarak iklim değişikliğinin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliğine uyumun, ülkemiz için yeşil bir kalkınma hamlesi olduğu inancıyla çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye olarak bütün tarafları ülkemizde toplayarak, herkesin Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini yerinde görmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere de örnek olacağına vurgu yaparak, ülkenin coğrafi konumu, ekonomik yapısı ve iklim çeşitliliği nedeniyle iklim krizi konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kritik bir köprü rolü oynadığını söyledi.

"Sıfır Atık odaklı bir COP planlıyoruz"

Türkiye'nin fosil yakıt ihraç eden bir ülke olmadığını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, bir petrol ülkesi olmadan yeşil kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha aktif ve verimli kullanılması gibi hedeflerin gerçekleştirilebileceğini tüm ülkelere göstermeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan, önemli bir sanayi ülkesi ve ham madde üreticisiyiz. Bu özelliğimizle; sektörlerin yeşil dönüşümü konusunda ülkelere örnek teşkil edecek çalışmalarımızı daha iyi tanıtmak amacındayız."

Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği Akdeniz Havzası'nda yer aldığına dikkati çekerek, bu nedenle iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin Sıfır Atık odaklı bir COP önerdiğini dile getiren Kurum, "Sıfır Atık odaklı bir COP planlıyoruz. Hem ulaşımda hem tedarik zincirinde düşük emisyonlu bir COP planı ile yola çıktık. COP alanımızı belirledik ve altyapısını büyük oranda düzenledik." dedi.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise "COP31'e ev sahipliği yapmaya çok hevesliyiz, destek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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