Türkiye ve Azerbaycan'dan Ortak Medya Anlaşması - Son Dakika
28.03.2026 01:29
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi kapsamında mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakatla, Türkiye ve Azerbaycan arasında dijital medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında iş birliği artırılacak. İletişim Başkanı Duran, bu adımın iki ülke arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında mutabakat zaptı imzalandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından bu yıl İstanbul'da 5'incisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Arasında Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu Kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve Komitelerinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imzalandı.

'HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

İletişim Başkanı Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu adımla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlarımız arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve daimi komitelerin kurulmasını öngören mutabakat zaptının hayata geçmesiyle medya ve iletişim alanında iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyor; hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Medya, Son Dakika

