Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Projesi'ni denetlemek için işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Projesi'ni denetlemek için işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Projesi\'ni denetlemek için işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları arasında Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Uygulama Projesi'nin denetimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov tarafından imzalandı. İmza töreni, BOTAŞ İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Yapılan işbirliği, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yeni teknolojilerin kullanılmasını ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

29.04.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları arasında Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Uygulama Projesi'nin denetimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki BOTAŞ İstasyonu'nda düzenlenen programa, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile ilgililer katıldı.

Programda, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Uygulama Projesi'nin denetimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, basına kapalı gerçekleşen imza töreni sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları işbirliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapacağımız işbirliği, güçlerimizi birleştirerek kapasitemizi artırmak için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu girişim, uluslararası denetim standartları çerçevesinde çağdaş denetim metodojilerini ve yeni teknolojilerin sunduğu imkanlarını etkili şekilde hayata geçirmenin bir vesilesi olacaktır. Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek suretiyle öncelikle milletimize karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz. İkinci olarak, kültür coğrafyamızda yer alan dost ve kardeş ülke Sayıştaylarına model oluşturabilecek yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Bu çabalarımız aynı zamanda önemli miktarda mali katkı sunduğumuz uluslararası kuruluşların denetiminde daha etkili bir inisiyatif almanın yollarını açacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Projesi'ni denetlemek için işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Projesi'ni denetlemek için işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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